Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika
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Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı

04.07.2022 10:19
Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı haftanın ilk gününe dolar kuru haftaya 16,74 TL’den euro da 17,46 TL'den başladı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı haftanın ilk gününe dolar kuru 16,74 TL'den, euro ise 17,46 TL'den başladı.

Dolar kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı sonrası 17,36 TL seviyesinden 16,54'e kadar gerilemişti. Ancak bu seviyelerden doların küresel para birimleri karşısında değer kazanmasının da etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi ve kur 16,75'e kadar yükseldi.

Yeni haftaya ise dolar kuru 16,74 TL'den euro ise 17,46 TL'den başladı.

Öte yandan, ekonomistler enflasyonun beklentilerin üstünde gelmişi halinde kurlarında hareketlenebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

YORUMLAR
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Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor Dolar 16,76 TL Euro da 17,43 TL Seviyesinden Haftayı Kapattı Dolar 16,76 TL Euro da 17,43 TL Seviyesinden Haftayı Kapattı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika
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