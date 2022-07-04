Dolar kuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı sonrası 17,36 TL seviyesinden 16,54'e kadar gerilemişti. Ancak bu seviyelerden doların küresel para birimleri karşısında değer kazanmasının da etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi ve kur 16,75'e kadar yükseldi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar 16,74 TL'den, Euro 17,46 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika

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