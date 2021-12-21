Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 'kur farkı' düzenlemesinin ardından döviz kurunda düşüş yaşandı. Bu düşünün ardından otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Fiyat güncellemesine başlayan ilk markalar Türkiye'de de üretim yapan Renault ve Dacia oldu.

"İKİNCİ EL FİYATLARINDA DA İNDİRİM OLUR"

Cumhuriyet'e konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanması için piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Muhakkak bir düşüş yaşanacaktır ama bunun 1-2 gün içerisinde gerçekleşeceğini sanmıyorum. Piyasalar kurdaki düşüşü kabul ettikten sonra bayiler sıfır araçlarda bir indirim yapacaktır. İkinci el fiyatlarında da indirimler olur"

FİYATLARDA NE KADAR DÜŞÜŞ YAŞANIR?

300 bin TL'lik bir otomobilde 20-25 bin TL'ye kadar indirim uygulanabileceğini söyleyen Erkoç, "Bu düşüş 1 hafta ya da 10 günü bulur" dedi.

Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal araçlardan, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğunu belirten Özkoç, "Kur yükseldikçe ÖTV de artıyor araçlarda. Kur düştükçe ÖTV de düşüyor. Çünkü devletimiz ithal olan araçları yani yurt dışından gelen araçları kura göre alıyor. İthal olan araçların fiyatı bu sebeple kura bağlı olarak düşüş yaşayacaktır" diye konuştu.

NE ZAMAN ARABA ALINABİLİR?

Yurttaşların gönül rahatlıyla araba alabilmesi için tarih veren Özkoç, "Çip krizi ve Covid-19 salgınında üretimde sıkıntılar yaşandı. Bundan dolayı arz talebi dengeleyemedi ve bu sebeple fiyat artışı yaşandı.o yüzden tamamen piyasaların oturması ve düşmesi muhtemelen 2022'nin 6. ayını bulur" ifadelerini kullandı.