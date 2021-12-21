Üye Girişi
Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor! - Son Dakika

Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!

21.12.2021 15:33

Dolar kurunda yaşanan düşüş sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, önümüzdeki günlerde otomobil fiyatlarında bir indirim olacağını belirterek, 300 bin TL'lik bir otomobilde 20-25 bin TL'ye kadar indirim uygulanabileceğini söyledi. Öte yandan fiyat güncellemesine giden ilk markalar yerli üretim yapan Renault ve Dacia oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 'kur farkı' düzenlemesinin ardından döviz kurunda düşüş yaşandı. Bu düşünün ardından otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Fiyat güncellemesine başlayan ilk markalar Türkiye'de de üretim yapan Renault ve Dacia oldu.

"İKİNCİ EL FİYATLARINDA DA İNDİRİM OLUR"

Cumhuriyet'e konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil fiyatlarında düşüş yaşanması için piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Muhakkak bir düşüş yaşanacaktır ama bunun 1-2 gün içerisinde gerçekleşeceğini sanmıyorum. Piyasalar kurdaki düşüşü kabul ettikten sonra bayiler sıfır araçlarda bir indirim yapacaktır. İkinci el fiyatlarında da indirimler olur"

FİYATLARDA NE KADAR DÜŞÜŞ YAŞANIR?

300 bin TL'lik bir otomobilde 20-25 bin TL'ye kadar indirim uygulanabileceğini söyleyen Erkoç, "Bu düşüş 1 hafta ya da 10 günü bulur" dedi.

Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal araçlardan, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğunu belirten Özkoç, "Kur yükseldikçe ÖTV de artıyor araçlarda. Kur düştükçe ÖTV de düşüyor. Çünkü devletimiz ithal olan araçları yani yurt dışından gelen araçları kura göre alıyor. İthal olan araçların fiyatı bu sebeple kura bağlı olarak düşüş yaşayacaktır" diye konuştu.

NE ZAMAN ARABA ALINABİLİR?

Yurttaşların gönül rahatlıyla araba alabilmesi için tarih veren Özkoç, "Çip krizi ve Covid-19 salgınında üretimde sıkıntılar yaşandı. Bundan dolayı arz talebi dengeleyemedi ve bu sebeple fiyat artışı yaşandı.o yüzden tamamen piyasaların oturması ve düşmesi muhtemelen 2022'nin 6. ayını bulur" ifadelerini kullandı.

Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!

Otomobil, Tragger, Renault, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
15:18 Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
15:01 Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
14:51 "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi
14:32 Bu görüntüler Şanlıurfa'dan! Esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
14:29 Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!
14:29 Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu
14:26 Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü, vatandaş soluğu kuyumcuda aldı         
15:23
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 15:39:35. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement