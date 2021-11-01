Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu ve piyasalarıyakından takip ediyor. Bugün doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL? Dolar düşer mı, çıkar mı?

DOLAR NE KADAR OLDU 1 KASIM 2021?

Haftanın ilk günü olan 1 Kasım Pazartesi günü saat 14.48 itibariyle dolar 9,53 TL satış fiyatına sahiptir. Alış fiyatı ise 9,4813'den işlem görmektedir.

Alış: 9,4813

Satış: 9,4984

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