Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor

19.01.2023 10:33
Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7980 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7980 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7351 ve en yüksek 18,8204 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,7980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,2720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 23,1740'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 101,5 ile 31 Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından toparlanarak 102,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirde 1,0790'dan alıcı buluyor.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü ve resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini bildirdi.

Dün, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika faizinde yüzde 5'e ulaşmak için olabildiğince hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de faizlerin yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu vurguladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin yüzde 9 düzeyindeki politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti

Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:43 Hindistan'da yüksek lisans öğrencisi, genç bir kızla konuştuğu gerekçesiyle sopalarla dövüldü
12:36 Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ta seçilmezse ikinci tur ne zaman yapılacak? İşte süreçle ilgili merak edilenler
12:17 Annenin bir anlık hatası 1 buçuk yaşındaki çocuğunun ölümüne neden oldu
12:09 Görüntü Türkiye'den! Avcılar 3 aydır peşinde oldukları domuzu vurdular
11:41 4 yaşındaki kızı evinin önünde oynarken kaçıran şahıs tutuklandı
11:55 Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın vali ve jandarma komutanıyla çekilen fotoğrafı tartışma yarattı
09:27 Bu sezon tezgahlarda az rastlanan 'Denizin prensi' cep yakıyor! Kilosu 400 liraya çıktı
11:36 Emeklilik yaşını yükseltecek reform, Fransızları ayaklandırdı! Yüz binlerce kişi sokağa iniyor
11:41 Dünya Kupası'na damga vuran güzel, Türkiye'den istediğiyle ortalığı salladı: Lütfen getirin
23:17 Serdar Ortaç'tan korkutan haber: Sol ayağıma inme indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2023 13:08:30. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement