Dolar bugün durgun! 26,10 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar bugün durgun! 26,10 TL seviyesinden işlem görüyor

07.07.2023 11:50

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1090 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi 1,0870 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1090 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, dün yatay seyirle 26,0843'ten kapandı.

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,3740'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 33,2500'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 103,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0870 seviyesinde.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.
ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin alınan karışık sinyallerin ardından bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar bugün durgun! 26,10 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar bugün durgun! 26,10 TL seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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