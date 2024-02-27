İşte dolar kurundaki son durum

Dün dolar kuru, günü 31,1056 TL'den tamamlamasının ardından yeni güne yükselişle başlayarak 31,1390 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro, 33,8130 TL'den, sterlin ise 39,5270 TL'den satılıyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti. ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.
Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 17 ve haziranda yüzde 58 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'ya gitmesi bekleniyor.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda, cuma gününe kadar Şimşek'in çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, konuya ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında olacak.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.
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Geçirdiği beyin kanamasından sonra peş peşe iki ameliyat olan ve başrol olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen'in geçici hafıza kaybı yaşadığı ve senaryo ile oyuncu isimlerini unuttuğu ortaya çıktı.
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