Downtown Bursa, Global RLI Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Downtown Bursa, Global RLI Ödülüne Layık Görüldü

Downtown Bursa, Global RLI Ödülüne Layık Görüldü

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, Global RLI Awards 2024'te 'Uluslararası Eğlence Destinasyonu' ödülünü aldı.

01.11.2024 15:36
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ATIŞ Yapı ve Pars Toprak Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, perakende ve eğlence sektörü dergisi Retail&Leisure International'ın düzenlediği The Global RLI Awards 2024'te 'Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu' ödülüne layık görüldü.

İngiltere yayınlarından Retail and LeisureInternational'nin (RLI) düzenlediği, 2024 yılı RLI Global Awards ödülleri sahiplerini buldu.

Alışveriş merkezleri ile perakende ve eğlence dünyasındaki en iyi projelerin yarıştığı organizasyonda bu yıl 'Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu' ödülünü Downtown Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi aldı.

Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan önde gelen projelerin yarıştığı, dünya perakende ve eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Global RLI Awards 2024'te Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi de 'Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu' kategorisinde ödüle layık görülerek uluslararası arenada başarı elde etti.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ

Atış Grup adına ödülü alan Atış Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Testicioğlu, "Asya, Avrupa ve Ortadoğu kıtalarından katılan yüzlerce proje arasından ön elemeyi geçerek 10 farklı ülkeden 75'e yakın projenin değerlendirildiği Global RLI Awards 2024'te, Türkiye'nin en büyük karma projelerinden biri olan Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi projemiz, Global RLI Awards 2024'te 'Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu' kategorisinde ödüle layık görülmesi şirketimiz ve markamız için büyük bir gurur. 200'ü aşkın ulusal ve uluslararası seçkin markayla ziyaretçilerimize sunduğumuz benzersiz alışveriş deneyimi, yenilikçi yaklaşımımız ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz. Şehrimize ve ülkemize sağladığımız katkılar, uluslararası standartlarda projeler geliştirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Downtown Bursa, Global RLI Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika

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