Doz Programı Finali Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Doz Programı Finali Tamamlandı

04.07.2025 16:14
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Abdi İbrahim'in Doz programı finalinde RareSum birincilik ödülünü kazandı, diğer girişimler de ödüllendirildi.

Abdi İbrahim'in sosyal inovasyon odaklı girişimcilik programı "Doz"un üçüncü dönem kuluçka finali tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Melih Boyacı'nın üstlendiği Doz Kuluçka final programında AbdiBio Grup Başkanı Dr. Ali Özüer, Abdi İbrahim Kurumsal İletişim Müdürü Buket Koral Gönüllü, Acıbadem Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Eda Tanoğlu, Bilim Virüsü ve Science of Impact GmbH Berlin Kurucusu Şule Yücebıyık, Geometry Venture Melek Yatırımcı Ağı Kurucusu Melih Efeoğlu ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı Evren Bükülmez jüri üyeleri arasında yer aldı.

"Biyoteknoloji ve İlaç", "Önleyici Tıp ve Wellbeing", "Sürdürülebilirlik" ve "Alternatif Ambalajlar" odak alanlarında düzenlenen program kapsamında seçilen altı girişim dört aylık bir kuluçka süreci geçirdi.

AeroCura, Nanowiss, RareSum, Regl Çemberi, Recather ve RSV Dedect girişimleri, geliştirdikleri çözümleri jüriye sundu.

Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen projeler arasından, Tohum Destek Birincilik Ödülü'nü RareSum girişimi kazandı. Recather, Tohum Destek İkincilik Ödülü'ne, Regl Çemberi ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. Oğuzcan Bülbül, Doz Programı'nın şirketin sürdürülebilirlik vizyonu içindeki özel konumuna dikkati çekti.

Şirketin 113 yıllık iyileştirme yolculuğunda, yalnızca ilaç üretmekle kalmadığının altını çizen Bülbül, şunları kaydetti:

"Toplumsal fayda yaratan, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri desteklemeyi de temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Doz programı, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri. İyileştirme tutkumuzu, sağlıkta girişimcilik ekosistemine sunduğumuz destekle daha da ileriye taşımak bizim için büyük bir gurur. Bu yıl da birbirinden etkileyici çözümler geliştiren girişimlerle buluşmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduk. Başta ödül kazanan RareSum, Recahter ve Regl Çemberi girişimleri olmak üzere, tüm finalistlerimizin sağlık alanında kalıcı ve olumlu etkiler yaratacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

Abdi İbrahim, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doz Programı Finali Tamamlandı - Son Dakika

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