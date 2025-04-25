DPÜ\'de Yeni Cami İnşaatı Başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav yerleşkesi içine yapılması planlanan caminin temelinin atılarak inşaatına başlandığı bildirildi.

Simav İlçe Müftülüğü ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ve hayırsever vatandaşların katkıları ile yapılacak olan Üniversite Cami için hafriyat çalışması yapılıp tesviye betonu atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Üniversite öğrencilerinin, idarecilerinin ve personellerinin ibadetlerini daha rahat ve ferah ortamda yapabilmeleri amacıyla İlçe Müftülüğümüz ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile yapılacak olan Üniversite Cami inşaatımızın temel kazma işlemine hayırlısı ile başladık. İş adamlarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Cami inşaatına destek olmak isteyen iş adamlarımız, esnafımız ve vatandaşlarımızı İlçe Müftülüğümüzle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Yüce Mevla'mız hayırlarınızı şimdiden kabul eylesin" dedi. - KÜTAHYA