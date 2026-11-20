DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Burhaniye, Gömeç ve Şahinler Ovaları Sulaması Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Reşitköy Barajı kapsamındaki Burhaniye, Gömeç ve Şahinler Ovaları Sulaması İnşaatı çalışmalarında incelemelerde bulunuldu. DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Bölge Müdür Yardımcısı ve ilgili şube müdürleriyle birlikte proje sahasını ziyaret ederek devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Saha ziyaretinde projenin mevcut durumu, gelinen aşama ve devam eden çalışmalar ele alınırken, yüklenici firma yetkililerinden süreç hakkında bilgi alındı. Burhaniye, Gömeç ve Şahinler Ovaları'nı kapsayan sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal sulama imkanlarının artırılması ve üreticilerin suya daha verimli şekilde ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.