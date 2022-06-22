DTO, Almanya Tekstil Fuarına çıkartma yaptı - Son Dakika
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DTO, Almanya Tekstil Fuarına çıkartma yaptı

22.06.2022 08:51
DTO, Almanya Tekstil Fuarına çıkartma yaptı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Almanya'da devam eden Heimtextil & Techtextil Fuarı'na üyeleri ve firmalardan oluşan 100 kişilik büyük bir heyetle katılım sağladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Almanya'da devam eden Heimtextil & Techtextil Fuarı'na üyeleri ve firmalardan oluşan 100 kişilik büyük bir heyetle katılım sağladı.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Necip Filiz, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Ahmet Taş, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ve DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan ile Heimtextil & Techtextil Fuarı 2022 için Almanya'nın Frankfurt kentine gitti. Denizli Ticaret Odası'nın da stant açıp, ziyaretçileri Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ile ilgili bilgilendirdiği fuara, bu yıl Denizli'den 46 ihracatçı firma birden katıldı. Denizlili firmaları tek tek gezip stantlarındaki yetkilileri ile görüşen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sektörleri, işleri ve fuarın ilk günüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

DTO geniş bir katılımla üyelerinin yanında

Fuarları önemsediklerini, Heimtextil Fuarı'na ise daha çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, üyelerini bu tür organizasyonlara götürmelerine destek sağlayan kuruluşlara teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Pandemiden sonra Almanya Heimtextil Fuarı'na güçlü bir katılım sağladık. Bu yıl yine Denizli'den firmalarımız fuardaki yerlerini aldı. Ayrıca 'Teknik Tekstile Dönüşüm' projemizde, Denizli tarihinde ilk kez teknik tekstille ilgili firmalarımıza da Denizli Ticaret Odası ve Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kaynaklarıyla stant açtırdık. Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz, sadece Denizli'mize değil tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Bu sayede, şehrimizde ve ülkemizde Teknolojisi yüksek ürünlere geçişi sağlayacağız. Aynı zamanda katma değeri yüksek ürünler üretip tüm dünyaya pazarlayacağız. Firmamızla üyelerimizden oluşan 100'e yakın isimle, geniş bir katılımla, fuarı ziyaret ettiğimiz için de büyük bir gurur duyuyoruz. Bizi bu tür organizasyonlarda yalnız bırakmayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası'nın destekleriyle fuarda yer alan firma sahibi Özcan Çırak da Başkan Erdoğan'a, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirmesinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çırak, "Teknik tekstili, Denizli'ye kazandırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu, Türkiye'de şu anda tek. Biz, artık fasonculuktan çıkıp marka olmalıyız. Marka olurken de bizim bir özelliğimiz olmalı; yani Denizli bu işte de iyi bilinmeli. Ürün tedarikinden Ar-Ge'ye kadar Denizli Ticaret Odası'nın desteğini her adımımızda, her yerde, her daim hissediyoruz. Başkanımız Uğur Erdoğan'a ne zaman gitsek kapısı açık; bunun için de kendisine minnettarız" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO, Almanya Tekstil Fuarına çıkartma yaptı - Son Dakika

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