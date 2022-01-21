Üye Girişi
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü - Son Dakika

Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü

21.01.2022 13:24
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları, balık fiyatlarının yükselmesine sebep olurken, bugün ise fiyatlarda düşüş yaşandı.

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları, balık fiyatlarının yükselmesine sebep olurken, bugün ise fiyatlarda düşüş yaşandı. Dün kilosu 50 liradan satılan hamsi bugün 35 liradan alıcı buluyor.

Geçtiğimiz günlerde Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkili olan fırtına balık fiyatlarının yükselmesine sebep oldu, bugün ise fiyatlar düştü. Kocaeli'de dün kilosu 50 liradan satılan hamsi, bugün 35 liradan alıcı buluyor. İstavritin 30 lira, çinekopun 70-80 lira, mezgitin de 50 liradan satıldığı tezgahlarda, en çok tercih edilen türler ise hamsi ve istavrit oluyor. Fırtına ve rüzgar sebebiyle fiyatların yükseldiğini söyleyen balıkçılar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor.

"Haftada 3 defa eve balık alıyoruz"

Balık almaya gelen Aydın Alemderoğlu, "Dün hamsinin fiyatı 50 liraydı, bugün fiyatı düşmüş, 35 lira olmuş. Balık fiyatları iyi durumda, haftada 3 defa eve balık alıyoruz. 'Denizden ne çıkarsa yiyeceksin' demişler. En sağlıklı ve uygun olan balık. Çünkü tavuğun fiyatı 40 lira olmuş.Vatandaş bol bol hamsi yesin" dedi.

"Hamsinin fiyatı 35 liraya indi"

Özellikle hamsi fiyatında düşüş yaşandığını söyleyen balıkçı Kenan Balcı, "Balık fiyatları Karadeniz'deki soğuk hava şartlarından dolayı birkaç gün önce pahalıydı, hamsi 50 liraydı. Bugün hava şartları düzeldi, kar kalktı ve hamsinin fiyatı 35 liraya indi. Fiyatlar günü gününe değişiyor. Yarından itibaren fiyatların düşeceğini düşünüyoruz. İnsanlar balığa çıkıyor, balık bol olursa ve tutarlarsa fiyatı uygun oluyor ama az olursa fiyatı yüksek oluyor. Balık fiyatının dolarla veya başka bir şeyle alakası yok. Ne kadar çok o kadar ucuz, ne kadar az o kadar pahalı" diye konuştu.

"Balık fiyatı tamamıyla denizdeki rüzgara endeksli"

Şu an hamsi, istavrit, mezgit ve çinekopun mevsiminde olduğunu söyleyen Balcı, "Vatandaşlar bol bol balık yesin, 'haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık' diyoruz. Denizlerde rüzgar olmadığı sürece balıkçılar balık tutar ama rüzgar olursa kesinlikle tutamazlar. Balık fiyatı tamamıyla denizdeki rüzgara endeksli. Hamsi 35, istavrit 30, çinekop 70-80, mezgit 50 ise liradan satılıyor. Piyasa fiyatlarına göre balık, en uygun gıda maddesi. 35 liraya 1 kilo hamsi alınır ve 3 kişi doyabilir. Normalde 35 lira ile 3 kişi nasıl doyabilir? Bir de bunu düşünmek lazım. Balık bize göre çok çok ucuz. Dün hamsinin 50 lira olmasının sebebi balığın az olmasından kaynaklıydı. Yarın balık daha da bol olursa 25-30 liraya kadar düşer. Şuanda en çok tercih edilen balık istavrit ve hamsi" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü
Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü

YORUMLAR
500

Karadeniz, Fırtına, Marmara, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü - Son Dakika Ekonomi


HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz         
13:21
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor         
13:16
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları Instagram'ı salladı! Görenler ayırt edemiyor Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları Instagram'ı salladı! Görenler ayırt edemiyor         
12:05
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
21 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 795 lira seviyesinden işlem görüyor 21 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 795 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor         
16:13

Son Dakika Haberleri
13:21 HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz
13:18 Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti
13:16 Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor
13:12 Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü
12:48 Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu!
12:37 Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı
12:36 Mahsur kalan köpek için ''sosisli drone'' operasyonu düzenlendi!
12:32 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?
12:22 Sezen Aksu'ya tepki göstermişti! Cübbeli Ahmet Hoca Hz. Havva'ya "hain" demiş!
12:22 AFAD soğuk havaya karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 13:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: Dün 50 liraydı, bugün 35'e düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement