Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia'da, Türkiye, dünya ikincisi - Son Dakika
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Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia'da, Türkiye, dünya ikincisi

30.08.2022 14:47
Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia'da, Türkiye, dünya ikincisi

Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia' da Mersinli arıcı Celal Çay 4 ayrı madalya alarak, arıcıları gururlandırdı Türkiye'yi dünya ikinciliğine taşıdı.

Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia' da Mersinli arıcı Celal Çay 4 ayrı madalya alarak, arıcıları gururlandırdı Türkiye'yi dünya ikinciliğine taşıdı.

Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia' da, bu yıl 127 farklı ülkeden 12 bin 500'ün üzerinde davetli İstanbul'da buluştu. 2019 Apimondia' da Dünyanın en iyi balı ödülünü alan ve Kontrollü Arıcılık Sistemi (KONAR) kurarak, organik bal üretimi gerçekleştiren Mersinli arıcı Celal Çay, Türkiye adına 4 ayrı kategori de ödül aldı. Dört farklı kategoride gümüş ve bronz madalya alan Çay, Türkiye'nin adının dünyada bir kez daha yer almasını sağladı. Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu Apimondia 2022 İstanbul'da, Türk arıcılarını temsilen 4 defa sahneye çıkan Çay, Dünya Arıcılık Örgütü yetkilisini bile şaşırttı.

Türkiye'nin dünya ikincisi olduğu Apimondia 2022'de ödülü alan Celal Çay" 47'inci Dünya Arıcılık Örgütü'nün, toplantısı Apimondia ülkemizde yapıldı. Burada ki bal yarışmasında 4 tane madalya aldık. Çok mutluyuz burada madalya aldığımız için. Yıllardır Apimondia' da madalya almak için çalışıyoruz ve her Apimondai'dan boş dönmüyoruz. 2022 Yılında İstanbul'da düzenlenen bu Apimondia boş dönmüyoruz ve 4 tane madalya ile dönüyoruz. Bu ödülleri ben Türk arıcısına ithaf ediyorum" dedi.

Türkiye'deki ballar çok kaliteli yeter ki bunu tanıtalım

İstanbul Üniversitesi Gemi Mühendisliği bölümü mezunu olan ve uzun yıllar sonra 300 yıllık aile geleneğini yaşatmak için Toros dağlarına, Eğriçayır Yaylası'na dönen Arıcı Celal Çay, "Türkiye'de ki ballar çok kaliteli. Yeter ki bunu tanıtalım. Biz Eğriçayır olarak, ballarımızı tüm dünyada tanıtma misyonunu sahipleniyoruz. Organik sertifikalı üretim yapıyoruz. Kovanlarımızı tarım arazilerimizden uzak, kovanlarımızda kalıntı yapacak ilaçlar kullanmıyoruz. Yaylalarımızda üretim yapıyoruz, Mersin'in florasınada borçluyuz ödülümüzü. Çünkü Toroslarda ki florada çok çeşitli bitkiler var. Bir yığın kır bitkileri var. Arılarımız buradan bal getirdiği zaman ballarımız lezzetli ve şifalı oluyor. Apimondai'da ki bal jürisinde bu lezzeti ve şifayı görmezden gelmiyor. Ülkemizde arıcılık çok önemli bir sektör. Binlerce aile bu arıcılıktan geçiniyor. Biz Türk arıcıları olarak, her geçen yıl daha kaliteli ballar üretiyoruz. Apımondia'da ki aldığımız ödüller bizi geliştiriyor. Biz buna adeta arıcılık sektörünün olimpiyatları diyebiliriz. Arıcılık sektörünün olimpiyatı olan Apimondai'da ödül almak bizi çok mutlu ediyor. ve bu ödülü Türk Arıcıları adına aldık" diye konuştu.

Öte yandan, dünya birinciliğini ise ABD kazandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Dünya Arıcılık Kongresi, Türkiye, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia'da, Türkiye, dünya ikincisi - Son Dakika

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