Düzce'de Bayram Tatlı Heyecanı

Düzce'de tatlıcıların bayram telaşı başladı

DÜZCE - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de ki tatlıcılar ve pastaneler de bayram hazırlıklarını hızlandırdı.

Ramazan Bayramı'nın en önemli ikramı olan tatlılar için hazırlıklar yapılıyor. Her yöre ve şehir kendisine özgü tatlısını evlerde de dükkanlarda da yapma telaşına girdi. Müşterilerinin damak zevkine hitap eden en iyi tatlıları hazırlayan işletmeler, tezgahlarını özenle süsleyerek birbirinden çeşitli tatlıları müşterilerine sunuyor. Düzce'nin Atatürk Bulvarı'nda işletmesi bulunan Feyim Özkan, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek; " Bu Ramazan aşırı hareketli geçti. Zaten ramazan ayı bereketi ile geliyor. Tatlı da yoğunluk var. Yetiştiremediğimiz zamanlarda oluyor. Ama çok şükür elimizden geleni yapıyoruz. Tatlı hassas bir konu. Çünkü yediğimiz her şey vücut için önemli. Burada en dikkat edilmesi gereken kullanılan yağ. Vücut ısısına uygun bir yağ olsun ki vücut bu yağı eritebilsin. Bazı yağlar var. Bu yağlar sebebi ile damar tıkanıklığı, kalp gibi bir çok rahatsızlığa sebebiyet veriyor. İkinci husus ise şerbettir. Orijinal pancar şekeri kullanılması gerekir. Mısır şurubundan veya glikozdan yapılan şerbetler kesinlikle zararlı. Vücut bunları atamıyor. Atamadığı içinde belli başlı rahatsızlıklar çıkıyor. Bizim tatlılarımız ise tamamen doğal. Sade yağ veya tereyağı ve şeker pancarı kullanıyoruz. Baklavanın tazeliği dış görünüş olarak parlaklığından belli olur. 2 veya 3. Gün renklerde solma olur. Baklavanın en fazla 4 günlük ömrü vardır" ifadelerini kullandı.