Düzce\'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk yarasında 6 bin 478 ton orman ürünü ihraç edildi.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'de ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayında toplam 6 bin 478 ton orman ürünün ihracatı yapıldı. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Düzce Belediyesine kazandırdı. 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurulacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce orman bölgesi olan bir kent. Orman sanayisinde çok ileri seviyeye ulaşmış bir şehir. Düzce'de ahşap kültürü var. Dolayısıyla burayı ahşap ürünleri sanayisi ile özellikle bunun son evresi olan mobilya ile öne çıkarmayı, öncü hale getirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak. Kurulacak olan mobilya kent Düzce'nin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak. - DÜZCE