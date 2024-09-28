E-Ticaret Komisyonları Enflasyonu Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

E-Ticaret Komisyonları Enflasyonu Artırıyor

TESK Başkanı Palandöken, yüksek e-ticaret komisyonlarının fiyatları artırdığını belirtti.

28.09.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enflasyondaki artışın bir nedeninin de bazı e-ticaret platformlarındaki yüksek komisyon oranları olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "E-ticaretteki yüksek komisyon oranları fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almasına neden oluyor ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e-ticaret elbette çağdaşlık ama maliyetli bir çağdaşlık. Yani esnafın üründen kazanamadığı parayı arada bu hizmeti götüren kazanıyor. Bu hizmet yapılırken yüzde 16-18 gibi komisyon oranları yüzde 33-35'e çıkarıldı. Bu da vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyon körükleyen bir faktör oluyor" dedi.

"Vatandaş e-ticarete entegre olmuş durumda"

Enflasyonu düşürmek için e-ticaret komisyon oranlarına taban ve tavan uygulaması getirilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın günümüz şartlarında e-ticaret olmadan ayakta kalması çok zor. Esnaf bu çağdaşlıktan yararlanmak istiyor çünkü bu hizmeti almasa ürünleri satamayacak hale gelecek. Vatandaş artık bu sisteme entegre olmuş vaziyette. Onların da artık bunu fırsat bilerek fiyatları yükseltmesi hem esnafın hem vatandaşın mağduriyetine neden oluyor. Bu komisyonlara bir taban ve tavan uygulaması oluşturulursa bu hizmeti getirmelerinde herkesin bildiği rakamlar olur. Hem enflasyonu düşürmek hem de esnaf ile vatandaşı rahatlamak için bu uygulamaya bir düzenleme getirilmesi şart" diye konuştu.

"E-ticarete girmeyen esnafın ayakta kalması mümkün değil"

E-ticarete girmeyen esnafın ayakta kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Palandöken, "Benim ürünüm yüzde 10-12 daha pahalıya gelecek ama aynı şekilde bu rakamları bilerek yapacak. Yüzde 33-35'e varan komisyon oranları gerçekten sıkıntı oluşturuyor. Esnaf bu siteye girmek zorunda ama girdiği zaman da kendi kazancından çok başkaları kazanacak ondan sonra parasını bu firmalardan alınacak. Onun için yapılması gereken şey başında da söylediğim gibi tavan taban fiyatı belirlenecek ve herkesin bildiği bu ücretlerden ne kadar alınacağı tespit edilmiş olacak. Tabi arzu edenler bu sitelere rağbet gösterecek" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Finans, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticaret Komisyonları Enflasyonu Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: E-Ticaret Komisyonları Enflasyonu Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement