E-Ticaret Türkiye'de Hızla Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

E-Ticaret Türkiye'de Hızla Büyüyor

ATO Başkanı Baran, Türkiye'de e-ticaretin hacminin yüzde 20'ye ulaştığını duyurdu.

02.10.2024 16:51
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ülkemizdeki her 5 alışverişten biri e-ticaret üzerinden yapılır hale gelerek yaklaşık yüzde 20'lere varan bir hacme ulaştı." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve e-ihracat platformlarından Trendyol işbirliğiyle "Trendyol Mikro İhracat Bilgilendirme Toplantısı" ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla e-ticaretin tüm dünyada hızlı gelişme seyrine girdiğini belirterek, Türkiye'de de e-ticaret ve e-ihracat yapan firma sayısının arttığına dikkati çekti.

ATO olarak, üyelerinin ticari hayatta yaşanan bu gelişime uyum sağlamasına yönelik e-ticaret ve e-ihracat seferberliği başlattıklarını anımsatan Baran, dünya ticaretinde dijitalleşmeyle birlikte yaşanan gelişmelerin, e-ihracat gelirlerine yansıdığını bildirdi.

Baran, şunları kaydetti:

"Bir sektör sanki yeniden doğdu. 2023'te ülkemizde e-ihracat geliri 5 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Dünyada trilyonlarca dolarlık e-ticaret pazarı mevcut. İhracatta ve e-ihracattaki başarı, dünya ticaretinden daha çok pay almak anlamına geliyor."

Düzenledikleri bu toplantıyla daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini, mikro düzeyde dahi olsa ihracatçı haline getirmek istediklerini bildiren Baran, "Mikro ihracat yapan üye sayımızı artırarak hem ülkemizin hem de başkentimizin ihracatına makro düzeyde katkı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, e-ticaretin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek bir alan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"E-ihracat ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir alan. Türkiye'de e-ticaret 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 1,85 trilyon liralık bir iş hacmiyle 5,8 milyar siparişe ulaştı. Ülkemizdeki her 5 alışverişten biri e-ticaret üzerinden yapılır hale gelerek yaklaşık yüzde 20'lere varan bir hacme ulaştı."

Dijitalleşmede yaşanan değişim ve dönüşümün takip edilerek, ticari faaliyetlere yansıtılması gerektiğini vurgulayan Baran, "Teknolojik gelişmeleri takip etmeden, yenilikleri işimize katmadan başarıyı beklemek mümkün değil. Günün şartlarında fark yaratmamız lazım. Yaptığımız her işte gelişmek, büyümek, kazançlı olmak istiyorsak yeniliklere uyum sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticaret Türkiye'de Hızla Büyüyor - Son Dakika

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