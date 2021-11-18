Üye Girişi
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı - Son Dakika

Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı

18.11.2021 13:18

Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı Sadece Safranbolu'nda yetişen safran, Edirne'de de üretiliyor Özellikle insan sağlığı, ilaç ve gıda sanayiinde kullanımı sebebiyle günümüzde önemi giderek artan tarım ürünleri arasında yer alan şifalı bitki safranın hasadı düzenlenen...

Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı

Sadece Safranbolu'nda yetişen safran, Edirne'de de üretiliyor

EDİRNE - Özellikle insan sağlığı, ilaç ve gıda sanayiinde kullanımı sebebiyle günümüzde önemi giderek artan tarım ürünleri arasında yer alan şifalı bitki safranın hasadı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Safran bitkisinin hasadı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarla Günü Etkinlikleri kapsamında Edirne merkez Karaağaç Mahallesindeki Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde eczacılık fakültesi öğrencilerinin de katılımıyla yapıldı. Mor, sarı ve kırmızı renkleriyle güzel bir görüntüsü olan safran, görünüşüyle olduğu gibi faydalarıyla da yoğun ilgi görüyor. Şifalı bitki olarak anılan ve ilaç sanayiinden, boya sanayi ve kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılan safran bitkisinin ekim alanları her geçen gün genişliyor. Bu kapsamda Edirne'de ekilen safran, tanıtılarak hasat edildi.

Edirne'nin üretim bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, enstitü bünyesinde mevcut çalışmalarımız olan ayçiçeği, buğday, yem bitkileri, çeltik, ıslah çalışmalarının yanında tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde de araştırmalar yaptıklarını aktardı.

Bu kapsamda Karaağaç'taki arazide 2021 yılında 55 civarında tıbbi aromatik bitki bulunduğunu aktaran Tülek, bölgeye uyum sağlayan ve ekonomik öneme sahip olan türlerin belirlenerek bu sayının daha da arttırılmasının planlandığını söyledi. Tıbbi bitkilerin geniş kapsamlı çalışmalar içerdiğini belirten Tülek, bu tür etkinliklerin paydaşların bir araya gelip bilgi ve tecrübelerini paylaşması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Safran hasadının ekim ortasından Kasım ortasına kadar devam ettiğini, her gün toplama yapıldığını söyleyen Tülek, "Safran çok özel bir bitki. Antik çağlardan bu yana tarımı yapılan ve değişik amaçlarla kullanılan kadim bir bitkidir. Safranın çiçeklerinden faydalanıyoruz. Çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Enstitü olarak değişik kurumlarla işbirliği içerisindeyiz" dedi.

Avrupa kuşağında özellikle İspanya ve İtalya civarında üretim olduğunu aktaran Tülek, ülkemizde de üretiminin yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade etti.

Ekim alanları genişliyor

3 yıl önce çok az deneme amaçlı ekmeye başladığını söyleyen Saftan üreticisi Hasan Artan, verim arttıkça üretimi de arttırdığını şimdi ise 500 metrekarelik alanda ekim yaptığını dile getirdi. Edirne iklimine uygun olduğunu ve ekimin yaygınlaştığını belirten kentin ilk safran üreticisi Artan, talebin her geçen gün arttığını ve en az 3 yıl muhafaza edilebildiğini söyledi.

"Tedavi alanlarında da kullanılıyor"

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Edanur Adıyaman, "Buraya safran bitkilerinin hasadı için geldik. Bu bitki bizim bölümümüz için çok önemli. İlaç yapımı olsun sağlık konusunda olsun oldukça öneme sahip. Zor bulunan bir bitki bu yüzden fiyatı da yüksek. Tedavi alanlarında da kullanılıyor. Sindirim sistemi bozuklukları, iltihap, yaşa bağlı zihinsel gerilik gibi hastalıklara iyi geliyor. Biz de bölümümüz dolayısıyla bu bitkiyi ileride kullanacağız. Bu bitkinin bu şekilde yaygınlaşması çok güzel. Bu durum ülkeye ekonomik olarak da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Azranur Bulan ise, "Safran bitkisini ilk defa gördük. Burada bizim için çok faydalı olacak bilgiler öğrendik. Hocamız bizi böyle bir etkinliğe getirdi. Bu bitkinin çok faydaları olduğunu öğrendik" dedi.

Gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan kurutulmuş safranın kilosu 50 bin liradan, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor. Hasat sonrası katılımcılara safranlı irmik helvası ikram edildi.

Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı
Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı

Trakya Bölgesi, Edirne, Ekim, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam 13:33 Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Derbinin hakemi belli oldu 13:29 Derbinin hakemi belli oldu Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak 13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak
Yürüyerek geldiği estetik merkezinden cansız bedeni çıktı! Ailesi 12:51 Yürüyerek geldiği estetik merkezinden cansız bedeni çıktı! Ailesi "kesip öldürdüler" diyerek isyan etti Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret 12:31 Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı 12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı 11:40 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın

Son Dakika Haberleri
13:41 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi
13:33 Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam
13:32 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması
13:28 Derbinin hakemi belli oldu
13:16 İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi
13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak
13:05 Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam
12:53 Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor
12:50 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok
12:35 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok         
12:51
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi         
12:23
Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti         
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 13:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de ekim alanı yaygınlaşan safranın hasadı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement