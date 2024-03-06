Edremit Ticaret Odası ITB Berlin\'de Türkiye standında yerini aldı

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili kuruluşu TGA koordinasyonunda dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ITB Berlin'de 700 metrekarelik Türkiye standında yerini aldı.
Fuara Edremit Ticaret Odası adına Yön. Kur. Bşk. Ahmet Çetin, Yön. Kur. Üyeleri Gökhan Yeler, Savaş Can, Fatih Ergün, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Meclis üyesi M. Atamer Ulusoy, oda üyesi İda Natura sahibi Ali Canlı ve dış ticaret sorumlusu Tuna Salon'dan oluşan heyet katılım gösterdi.
Destinasyon farkındalığı oluşturmak adına oteller ve turizm acentaları ile katılım sağlayan Edremit Ticaret Odası standında ilk gün boyunca ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Fuar uluslararası turizm sektörü profesyonellerinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. - BALIKESİR
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış olduğunu söyledi. Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında iyileşme sinyalleri alındığını belirtti. Ayrıca, ihracatçılara sağlanan destekler ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi hakkında bilgi verdi.
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni lokasyonlar belirlediklerini ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Moldova gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları yapacaklarını ve Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını belirtti.
?????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla maalesef aylıklarda 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.
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