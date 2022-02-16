EGİAD Kültürpark Tenis Turnuvası başlıyor

İzmir'in köklü spor kulübü Kültürpark Tenis Kulübü, Türkiye'nin en önemli iş örgütlerinden Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile tenis turnuvası hazırlığına başladı. EGİAD'da düzenlenen lansman ile üyelere duyurulan turnuvaya katılım ve ilginin yoğun olması bekleniyor. 19- 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek EGİAD Kültürpark Tenis Turnuvası'na farklı kategorilerde iş dünyasından temsilciler katılım gösterecek.

EGİAD merkezinde gerçekleşen turnuvanın tanıtım etkinliğine dernek başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve yönetim kurulu ev sahipliği yaparken, Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu ve yönetim kurulu da katılım gösterdi. Türkiye'de 80 yıllık tarihinde birçok başarıya imza atan, örnek kulüplerden biri olan Kültürpark Tenis Kulübü ile ortak etkinlik düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, "Önceki dönemlerde EGİAD Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şekercioğlu'na iş birliği için teşekkür ederiz" dedi. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 1941 yılında kurulan Kültürpark Tenis Kulübünde birçok EGİAD üyesinin de faaliyette bulunduğunu belirterek, "İş dünyasının genç temsilcileri olarak toplumsal gelişimin temelleri olarak kültür, sanat ve spor faaliyetlerini destekliyoruz. Şehrimizdeki en güzide kurumlardan biriyle de iş birliği yaptığımız için ayrıca mutluyuz. Tüm tenis severleri ve üyelerimizi turnuvamıza katılmaları için bekliyoruz" diye konuştu.

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu ise EGİAD'ın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek her zaman iş birliğine açık olduklarını ifade etti. 20'ye yakın EGİAD üyesinin kulüpte kaydının bulunduğunu vurgulayan Şekercioğlu, pandemide spora ilginin arttığını ve bu süreçte 160'a yakın yeni kaydın gerçekleştiğine de dikkat çekti. Şekercioğlu, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğe EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kolcu, Yağmur Yarol, EGİAD Üyesi Kemalettin Okkaoğlu ile Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çapkan, Onur Susuzlu, Zeki Akman, Hande Ogan, Canan Boz, Uğur Aksoy katılım gösterdi. - İZMİR