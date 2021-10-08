Üye Girişi
Edirne'de tarımda verim arttı - Son Dakika

Edirne'de tarımda verim arttı

08.10.2021 13:47
Edirne'de tarımda verim arttı

Verimliliğiyle çiftçinin yüzünü güldürmeye devam eden kanolaya ilginin arttığını açıklayan Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, gelecek yıl bölgede kanola ekiminin daha fazla yapılacağı söyledi.

Verimliliğiyle çiftçinin yüzünü güldürmeye devam eden kanolaya ilginin arttığını açıklayan Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, gelecek yıl bölgede kanola ekiminin daha fazla yapılacağı söyledi. Öztürk, ayrıca buğdayda geçen yıla göre verim artışı yaşandığı müjdesini de verdi.

Edirne'nin tarım konusunda çok şanslı olduğunu belirten Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını ancak Edirne'nin yağış konusunda şanslı olduğunu söyledi. Buğday, kanola ve ayçiçeğinde verimlerin iyi olduğunun altını çizen Öztürk, mısır harmanının da başlayacağını belirtti. Buğdayda geçen yıla göre verim artışı yaşandığını net şekilde gördüklerini belirten Öztürk, bölge olarak kaliteli buğday üretildiğini söyledi.

Kanola fiyatlarının müzayede yöntemiyle elektronik ortamda belirlendiğini vurgulayan Öztürk, 2021 yılında bugüne kadar 5 bin 217 ton kanola satışının yapıldığını ifade etti. Fiyatlarda ciddi artış yaşandığını anlatan Öztürk, 2020 yılında ortalama 3 bin 68 lira olan fiyatın 2021 yılında 6 bin 119 liraya yükseldiğini söyledi.

Dünyanın küçük bir köy haline geldiğini belirten Öztürk, Amerika'daki MTA'nın fiyatının Türkiye'deki fiyatı da etkilediğini aktardı.

Karadeniz ülkelerindeki fiyatların Türkiye'yi etkilediğini ifade eden Öztürk, "Ondan dolayı ilk başta fiyat noktasında biraz burukluk vardı ama ay çekirdeği fiyatları artıyor. Toparladığından dolayı bu burukluk bir nebze de olsa ortadan kalktığını görüyoruz. Kanola fiyatlarının iyi olması, verimliliğiyle ilgili insanların verimden memnuniyet duyması kanola ekimine doğru yönlendiriyor. Önümüzdeki yıl daha fazla bir kanola ekimi ve daha fazla ürün göreceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Borsaya ayçiçeği getirdiğini söyleyen üreticilerden Halil İbrahim Koç, bu yıl 16-17 ton ayçiçeği elde ettiğini ve boşaltmak üzere tüccarın deposuna getirdiğini aktardı.

7 buçuk ton civarında buğdayı Ticaret Borsası'na getiren üreticilerden Zekai Karagöz, "Bugün buraya buğday getirdim. 7.5 ton buğday getirdim. Verim güzel ama fiyatların biraz daha yüksek olması lazım. Bu sene yağmur düştüğünden dolayı geçen seneye oranla buğdaylarımız iyi. Eskiden 1 kilo buğdaya 1 kilo gübre alırdık. Şimdi yok öyle bir şey. Seneye belki alternatif ürün kanolaya yöneliriz" dedi.

Bu sene buğdayda verimin iyi olduğunu söyleyen üreticilerden İzzet Özer, "Ayçiçeğini erken ekenler iyi durumda. Geç ekenlerin ürünleri ise sıcakta yandı. O yüzden verimleri düştü. Ben 22 ton buğday getirdim. Fiyatlardan memnunuz. Fakat girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Bunlar bizim verimimizi düşürüyor" dedi. - EDİRNE

Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı
Edirne'de tarımda verim arttı

Türkiye, Edirne, Buğday, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de tarımda verim arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var 13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var Reuters'ın 13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor 13:32 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik 13:06 5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir

Son Dakika Haberleri
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi
13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
Pelkas hakkında şaşırtıcı 'kulübe' kararı! Diego Rossi, Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi Pelkas hakkında şaşırtıcı 'kulübe' kararı! Diego Rossi, Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi         
13:47
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi         
13:14
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir         
12:18
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 13:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de tarımda verim arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement