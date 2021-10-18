ENKA, İngiltere'deki Hinkley Point C Nükleer Santrali'nin türbin adasındaki işi için sözleşme imzaladı

ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ'nin iştiraki ENKA UK Construction Limited Şirketi, İngiltere'deki Hinkley Point C Nükleer Enerji Santrali'nin borulama sistemlerinin yapımı ve montajını üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşme yüksek basınçlı boruların kurulumu ve montajıyla türbin adasıyla ilişkili orta ve düşük basınçlı boru sistemlerinin yapımı, teslimatı, kurulumu, montajı ve devreye alma yardımı sağlanmasını kapsıyor.

İngiltere'nin Somerset Bölgesi'nde yapımı devam eden Hinkley Point C Nükleer Enerji Santrali toplam 3 bin 200 megavatlık EPR tipi iki reaktöre sahip bulunuyor.

İngiltere'de yaklaşık 20 yıl sonra onaylanan ilk nükleer santral projesi özelliğini taşıyan Hinkley Point C'nin 2025 yılında tamamlanmasının ardından, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sini karşılaması öngörülüyor.