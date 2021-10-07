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Gülsan Holding'in ödül gururu - Son Dakika

Gülsan Holding'in ödül gururu

07.10.2021 10:47
Gülsan Holding'in ödül gururu

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Gaziantep'in Yıldızları 2021 Ödül Töreninde, İSO Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasında 69'uncu sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında birinci sırada yer alan Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. ödüllendirildi.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Gaziantep'in Yıldızları 2021 Ödül Töreninde, İSO Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasında 69'uncu sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında birinci sırada yer alan Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. ödüllendirildi.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen İSO 500 ve İSO 2'nci 500 listelerinde yer alan, AR-GE ve İnovasyon'un yanı sıra farklı alanlarda gelişim gösteren şirketler için düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı Gaziantep'in Yıldızları 2021 Ödül Töreni gerçekleştirildi. Sektöründe dünya pazarlarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin En Büyük 500 Kuruluşu 2020 araştırmasında 69.sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında birinci sırada yer alan Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş.' de ödüllendirildi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninde Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş.'nin ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na takdim ederek başarılarından dolayı kutladılar. 2020 yılının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük sıkıntılar içerisinde geçtiğini, dünyanın birçok ülkesinde sanayi ve üretimin durma noktasına geldiğini her şeye rağmen pandemi sürecinde alınan önlemlerle sürdürülebilir ihracat için yatırım ve üretimlerini devam ettirdiklerini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu başarının bir ekip işi olduğunu, bu ödülü bütün Gülsan Holding çalışanları adına aldığını ifade ederek Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreninin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gülsan Holding'in ödül gururu
Gülsan Holding'in ödül gururu
Gülsan Holding'in ödül gururu
Gülsan Holding'in ödül gururu

Gülsan Sentetik Dokuma, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülsan Holding'in ödül gururu - Son Dakika Ekonomi


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