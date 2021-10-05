Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 457 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,52 artarak 338 milyon 337 bin 279 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 718 lira, en düşük saat 04.00'te 457 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 588 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 589 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 715 lira, en düşük 448 lira 18 kuruştan işlem gördü.