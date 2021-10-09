Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,16 düşüşle 282 milyon 472 bin 543 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-22.00 saatlerinde 718 lira, en düşük saat 09.00'da 400 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 578 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 574 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 718 lira, en düşük 455 lira 73 kuruştan işlem gördü.