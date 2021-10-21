Turkuvaz Medya'dan Avrupa'nın en büyük kitabevine ziyaret

Turkuvaz medya temsilcilerinden oluşan basın heyeti, Bursa programları kapsamında BKMKİTAP İstanbul Yolu şubesini ziyaret edip incelemelerde bulundular.

Bursa Büyükşehir Belediye'nin organize ettiği Bursa programı kapsamında Bursa'nın tarihi mekanlarını gezen Turkuvaz medya yöneticileri, köşe yazarları ve programcıları, Avrupa'nın en büyük kitabevini de ziyaret etti.

Heyette Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Sabah Gazetesi Genel Müdürü Sedat Acet, Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Sabah Gazetesi yazarları Ekrem Kızıltaş, Levent Tüzemen, Mevlüt Tezel, Osman Altınışık, İsa Tatlıcan yer aldı.

BKMKİTAP İstanbul Yolu şube gezisi kapsamında heyete bilgilendirmelerde bulunan BKMKİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, mağaza alanları, ürün çeşitliliği, kafe konsepti, sosyal alan kullanımları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bkmkitap.com e-ticaret operasyon merkezinde birebir incelemelerde otomasyona dayalı lojistik yönetimi, ERP destekli stok yönetimi ve bir sanayi kuruluşunu andıran fiziksel yapı heyetin dikkatini çektiği konular oldu. İstanbul'a da böyle bir kitabevinin yakışacağını ifade eden heyettekiler Bursa'da artık ikinci evimiz BKMKİTAP diyerek ziyareti noktaladılar. - BURSA