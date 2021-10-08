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"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı" finansal desteği Marna'nın - Son Dakika

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı" finansal desteği Marna'nın

08.10.2021 14:34

Erken aşama girişimcilik programı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"ın 2021 finalinde, programın 100 bin TL finansal desteğini denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmak amacıyla biyo-bozunur ağ ve halat üreten Marna girişimi kazandı.

Erken aşama girişimcilik programı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"ın 2021 finalinde, programın 100 bin TL finansal desteğini denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmak amacıyla biyo-bozunur ağ ve halat üreten Marna girişimi kazandı.

TÜSİAD açıklamasın göre, Türkiye genelinde yenilikçi bakış açısını yaygınlaştırmak ve girişimcilik dönüşümünü tetiklemek amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın 2021 Final Töreni 7 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirildi.

BASF Türkiye'nin ana sponsor, IBM'in eğitim destekçisi, Mazars Denge'nin altın sponsor, Allianz Türkiye, Eczacıbaşı Holding, Ege Palas, UBS AG, ÜNLÜ & Co ve Zorlu Holding'in ise gümüş sponsor olarak desteklediği programın 2021 Final Töreni'nde, Biotico, Confarm, Epoka, Marna ve Quakecom girişimleri 2021 finalistleri olarak jüri karşısına çıktı.

Türkiye'nin 80 ili ve 183 üniversitesinden alınan başvurular arasından finale kalan bu 5 girişimi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile önceki dönem TÜSİAD başkanlarından Ümit Boyner, Cansen Başaran-Symes ve Erol Bilecik değerlendirdi. Programın farklı aşamalarında rol oynayan yatırımcı, girişimci ve profesyonellerden oluşan ekosistem jürisi de final değerlendirme sürecine oyları ile katkı sağladı.

Finalde denizlerdeki plastik kirliliği ile mücadele eden Marna 100 bin TL finansal desteği kazandı. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programında TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka'nın rehberliğinde çalışmalarını geliştiren Marna, su ürünleri üretiminde kullanılan ağ ve halatları biyo-bozunur, yerli ve doğal ham maddelerle üretiyor.

"Girişimcilik uzun soluklu, sabır isteyen, mücadele gerektiren bir iş"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, gençleri güçlendirecek her adımın, dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "İşte bizler tam 10 yıldır TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ı bu gaye ile yürütüyor, büyütüyoruz. Girişimcilik uzun soluklu, sabır isteyen, mücadele gerektiren bir iş. TÜSİAD olarak bunu Bu Gençlikte İŞ Var! ile deneyimledik. 2011 yılında temellerini attığımız bu girişimin her sene etki alanını genişletmek için çalıştık. Girişimcilik ekosistemindeki gelişmelere paralel olarak bu programın süreçlerini optimize etmek, kendi kendini besleyen bir ekosistem oluşturmasına öncülük etmek, bizim için zorlu ama eşsiz bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Final Töreni'nde programın farklı dönemlerinde Çalışma Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Metin Akman, Can Yücaoğlu ve Dr. İzel Levi Coşkun'un yanı sıra TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık, Bu Gençlikte İŞ Var! 2021 ana sponsoru BASF Türk'ün Genel Müdürü Rami Atikoğlu ve Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programı'nı hayata geçiren EGİAD'in Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de yer aldı. Program mezunlarından Cavid Bayramlı (Wastespresso), Gürkan Gediz (Hamsi Finger), Müge Bezgin (Startup Centrum) ve Zafer Elcik'in de (Otsimo) katıldığı etkinliğin kapanışında bu seneki programa en çok öğrenci gönderen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'e TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı takdim edildi.

Programın 2021 döneminin diğer finalist girişimleri şunlar oldu:

"BIOTICO; doğayı kirleten yüksek potansiyele sahip organik atıkları hammadde olarak kullanır ve ithal edilen yüksek maliyetli endüstriyel enzimleri geliştirdiği biyoteknoloji sayesinde yerli ve ucuz şekilde üretir. ConFarm; sürdürülebilir bir dünya için tarım sektörüne inovatif bir soluk getirerek evinizden beton meydanlara kadar her yere kurabileceğiniz topraksız tarım teknolojileri üretir. Epoka; mobilya satıcılarına oda fotoğraflarındaki mobilyaların değişmesini ve yenilerinin eklenmesini mümkün kılacak bir yapay zeka teknolojisi sunar. Quakecom; deprem anında saha çalışmasına gerek kalmadan enkazdaki kişileri belirler ve afet koordinasyon merkezine anlık olarak ileterek arama kurtarma ekiplerinin ilk 72 saatte etkili çalışmasını sağlar."

Simone Kaslowski, Girişimcilik, Türk Lirası, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı' finansal desteği Marna'nın - Son Dakika Ekonomi


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