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Ekonomi

Elazığ'da İhracat Eğitimi

Elazığ\'da İhracat Eğitimi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, yatırımcılara ihracat süreçleri ve destekler için eğitim düzenliyor.

06.11.2024 13:42
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, mevcut yatırımcılar ile yeni yatırım yapacak müteşebbislere yönelik ihracat süreçleri ve devlet destekleri konusunda bir eğitim programı düzenliyor.

Ticaret Bakanlığı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile düzenlenecek programda, Bakanlık yetkilileri tarafından yatımcılara sağlanan destekler konusunda detaylı bilgiler verilecek. Eğitim programında şu konular hakkında bilgiler verilecek, "Mal ihracatına yönelik sağlanan devlet destekleri, KOBİ ve kümeleme destekleri, fuar destekleri, markalaşma ve tasarım destekleri, e-ihracat destekleri/ kolay ihracat platformu, hizmet ihracatına yönelik sağlanan devlet destekleri, yeşil mutabakata uyum projesi destekleri 'responsible' programı, Ticaret Bakanlığı destek yönetim sistemi."

Elazığ'ın ekonomik alanda gelişmesi, yeni yatırım alanları, ihracat ve Ticaret Bakanlığa başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının verdiği desteklerden, mevcut ve yeni yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenleyecekleri eğitim programının yatırımcılar açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Elazığ TSO Başkanı Alan, "Elazığ, üretim ve ihracatı ile son yıllarda önemli bir atılım yaşayan şehir konumunu her yıl daha da pekiştiriyor ve daha ötelere taşıyor. Birinci OSB'den sonra ikinci OSB'miz olan TEKNOVA'da parsellerimizin kısa bir süre içerisinde yoğun bir talep görmesi ve üretime başlaması da gösteriyor ki ilimiz üretim ve ihracat yolunda istikrarlı bir büyüme yaşıyor. Mevcut iş insanlarımızın yatırımlarını daha da genişletmeleri, yeni ve genç girişimcilerimizin de Ticaret Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarımız tarafından sağlanan teşvikler konusunda düzenleyeceğimiz eğitim programına tüm yatırımcılarımız davetlidir" dedi.

7 Kasım 2024 Perşembe günü Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda saat 09.00'da başlayacak eğitim programına katılım sağlayanlara Bakanlık onaylı katılım sertifikası verilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, İhracat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da İhracat Eğitimi - Son Dakika

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