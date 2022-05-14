Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı

14.05.2022 00:57
Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) öncülüğünde Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı gerçekleşti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) öncülüğünde Kırgızistan- Türkiye İş Fırsatları Toplantısı gerçekleşti.

Elazığ TSO öncülüğünde Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı. Kırgızistan'ı anlatan sinevizyon gösterisi ile başlayan toplantı, sunumlar ile devam etti.

Kırgızistan'ın manevi önem arz ettiğini dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 6 üyesinden biri Türk dili konuşan devletlerden bir tanesidir. Dilimiz ve ırkımız birdir. Şuan ayrı iki devlet iki ayrı millet olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Her ne kadar ayrı coğrafyalarda da olsak bu birlikteliklerle birlikte gerek ticari gerek siyasi gerekse de kültürel anlamda birlikteliklerimiz var. Ortak noktamız artacak. Bu toplantılarda bu vesileye son derece önem arz ediyor. Bugün büyükelçimiz de bu vesileyle Elazığ'a geldi. İlimiz karma ekonomik yapıya sahiptir. Tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik, sağlık ve kanatlı hayvanlar başlıca sektörlerimizdir. 2021 yılında 335 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bunun en büyüğü madencilik, mermer ve yapı malzemeleri sektörlerinden oldu. Hedefimiz bunu 1 milyar dolara ulaştırmakta. Bunu da kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.

"Kırgızistan ve Elazığ arasında ekonomik bir köprü kuracağız"

Elazığ'a resmi ilk gelişi olduğunu dile getiren Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, "Bizim dinimiz, dilimiz ve tarihimiz bir. Bizler Türk kardeşlerimizi her zaman benimsedik. Sizler Atayurt'da kaldınız, bizler Anayurt'da kaldık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve biz geçen sene Kırgızistan'da toplantı yaptık. Orada Rıfat Bey ve başka iş adamları da katıldı. İnşallah biz yakın zamandan Kırgızistan ve Elazığ arasında bir ekonomik bir köprü kuracağız. Belediye başkanı ve vali ile de görüştüm. Burada Cengiz Aytmatov Parkı var. Anlara da söyledim. Yakın zamanda bir heykel yapılır. Bu iki ülke arasında güzel bir dostluğumuz olur" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kırgızistan, Türkiye, Elazığ, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da, Kırgızistan-Türkiye İş Fırsatları Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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