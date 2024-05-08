Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 695 lira, en düşük 1692 lira 91 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 artarak 1 milyar 519 milyon 870 bin 112 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 695 lira, en düşük 12.00'de 1692 lira 91 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 374 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 382 lira 47 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1450 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

08.05.2024 14:18
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 695 lira, en düşük 1692 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,8 artarak 1 milyar 519 milyon 870 bin 112 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 695 lira, en düşük 12.00'de 1692 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 374 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 382 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1450 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor - Son Dakika

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