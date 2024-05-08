Farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri üzerinde çalışılıyor

Ekonomi

25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs itibarıyla sonlandırılmasının ardından farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkiliye göre hükümet, farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor.

BAKANLIK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi. Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini söyledi.

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ DÖNEMİ SONA ERDİ

Hükümet geçen yıl kritik seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.