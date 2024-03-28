Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı

SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası özel bankalar da promosyon programına katıldı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir." denildi.
SGK, protokol imzaladıkları bankaların listesini de paylaştı:
1. Akbank T.A.Ş.
2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3. Denizbank A.Ş.
4. Fibabanka A.Ş.
5. ING Bank A.Ş.
6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
7. Odea Bank A.Ş.
8. QNB Finansbank A.Ş.
9. Şekerbank T.A.Ş.
10. C. Ziraat Bankası A.Ş.
11. Turkish Bank A.Ş.
12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
16. Türkiye İş Bankası A.Ş.
17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.
Öte yandan 25 Mart'ta SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödeneceğini duyurmuştu.
SGK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."
Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çorum'da iş insanlarıyla bir araya gelerek, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin başladığını duyurdu. Işıkhan, ayrıca emekli maaşlarının temmuz ayında tekrar masaya yatırılacağını ve emeklilerin refahını artıracak yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftin başvurduğunu belirterek, başvuruların değerlendirildiğini ve olumlu sonuçlanan çiftlerin evlilik öncesi eğitimlere alındığını söyledi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik 8 bin personel alımının Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 273,25 puan artarak 9.079,97 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.863,66, en yüksek 9.079,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artışla 9.079,97 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2.216 dolar olarak belirlendi.
Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan taşeron firmanın işçileri, maaşlarının ödenmediğini belirterek eylem yaptı. İşçiler, bugün de eylemlerine devam ederek firma yetkililerinin olduğu bazı araçları taşladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)