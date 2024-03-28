Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, kamu bankaları tarafından emeklilere verilecek 8 bin lira ile 12 bin lira arasındaki promosyona özel bankalar da dahil oldu.

28.03.2024 18:18  Güncelleme: 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

ÖZEL BANKALAR DA PROMOSYON VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası özel bankalar da promosyon programına katıldı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu

"BELİRLENEN TUTARLAR ASGARİ SEVİYEDE"

Açıklamanın devamında, "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir." denildi.

SGK, protokol imzaladıkları bankaların listesini de paylaştı:

1. Akbank T.A.Ş.

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Denizbank A.Ş.

4. Fibabanka A.Ş.

5. ING Bank A.Ş.

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

7. Odea Bank A.Ş.

8. QNB Finansbank A.Ş.

9. Şekerbank T.A.Ş.

10. C. Ziraat Bankası A.Ş.

11. Turkish Bank A.Ş.

12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

16. Türkiye İş Bankası A.Ş.

17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

Emeklilere 8-12 bin liralık promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA DA PROMOSYON ÖDENECEK

Öte yandan 25 Mart'ta SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödeneceğini duyurmuştu.

SGK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • aytek usta: Şaka gibi ya, promosyon müjde gibi veriliyor. Zam istiyoruz ZAM 138 17 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Sana zam yok trol 23 59 Can Vatan: Zaten Alınan promosyonu Bir Müjdeymişgibi göstetmek petisan Emekliyle Dalga geçmekdir 56 7 Abuzer Kadayıf: Filim mi çeviriliyor ki şaka yapılsın 5 43
  • Mehmet Karataş: Biz emekliler maaşımıza seyyanen zam istiyoruz zaten promosyon hakkımız hükumet bunun cezasını seçimde görecek 59 9 Yanıtla Ali Topatan: hadi erdoğan gitti gelen sizinkiler daha iyisini mi verecek . 10 23
  • Haci Mehmet DOGAN: EMEKLİ İNSANLARIMIZDA BU OYUNLARA İNANIYOR HANİ DİYANET FETVA VERDİ HARAM DİYE YAZIKLAR OLSUN MİLLETİ NE HALLERE DÜŞÜRDÜLER 41 6 Yanıtla Ali Topatan: arkadaş al ama yeme yemek zorunda değilsin 4 9
  • Bülent Bey: Verdiğiniz maaş sadaka hükmünde, promosyon müjde diye sunuluyor artık ne günlere kaldık.. 35 8 Yanıtla
  • Baris Yavuz: garanti daha önce en yüksek 7.500 veriyordu şimdi en yüksek 12.000 e çıkardı, İNG bank da en yüksek 12 bin veriyor. daha önce özel bankalar kamu bankalarına göre 2 katı kadar fazla veriyorlardı. özel bankalardan daha fazla güncelleme bekliyordum açıkçası 21 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 19:04:46. #1.13#
SON DAKİKA: Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement