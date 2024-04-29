Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter - Son Dakika
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Ekonomi

Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter

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İstanbul'da emekli maaşlarıyla ilgili yapılan bir sokak röportajında genç kadının, "Emekliye 10 bin lira yeter, emekli olmasaymış o zaman" sözleri gündem oldu. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'ın o anları paylaşarak yaptığı yorum dikkat çekti.

29.04.2024 11:55  Güncelleme: 12:00
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İstanbul'da bir sokak röportajında konuşan kadının, aylık 10 bin lira maaşın emekliler için yeterli olduğunu söylemesi tepkiye yol açtı. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş ise o görüntülere ilişkin, "Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin işe girerse" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024'ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz. Emeklilere özel yeni hizmetleri devreye alacağız" sözleriyle bu yıl en düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğunu duyurmuştu. Emekliler ise bu ücretin geçinmeye yeterli olmadığını savunarak 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde zam isteğinde bulundu ancak bu talepleri karşılık bulmadı. AK Parti'nin Türkiye'deki 2'nci parti konumuna gerileyerek pek çok kentte yönetimi kaybetmesi de "Emeklilerin tepkisi" olarak değerlendirildi.

"AK PARTİ'Yİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ"

Emekli maaşları ile ilgili yapılan bir sokak röportajında ise ilginç anlar yaşandı. Muhabirin, "Sizce AK Parti'nin gidişatı nasıl?" sorusuna yanıt veren genç kız, "Bence güzel. AK Parti'yi her zaman destekliyoruz" diye cevap verdi.

"EMEKLİ OLMASAYMIŞ O ZAMAN"

Muhabirin, "AK Parti'nin eski gücünü kazanması için ne yapması lazım?" diye soran muhabire, "Bence biraz daha vatandaşın sözlerini dinlemesi gerekiyor" yanıtını veren genç, "Emekliye bakar mı?" sorusuna ise, "Bence fazlasıyla bakılıyor zaten. Emekli otursun bence biraz. Fazlasıyla zaten bakılıyor" dedi. Muhabir, sözler üzerine şaşırarak, "10 bin lira alan emekli nasıl kendine baksın" deyince, "Emekli olmasaymış o zaman. Emekli olunca tek kişisin, çocuğa bakmıyorsun" yanıtını aldı.

"10 BİN LİRADAN FAZLA MAAŞ VERMEYİN"

Sosyal medyada çok sayıda tepki alan videoya, ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'ın yorumu dikkat çekti. Demirtaş, videoyu paylaşarak, "Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin işe girerse" notunu düştü.

Emekliye 10 bin lira yeter diyen genç kadına, ekonomi profesörü Demirtaş'tan yanıt: Bu kıza 10 bin liradan fazla vermeyin
Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter

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Son Dakika Ekonomi Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Metin Aslan: Hangi akla hizmet ediyor bacım inşallah 10 bin TL Den fazla almazsın ?? 35 4 Yanıtla
  • Gokhan Barug: İnş her kapısını çaldığın iş yeri sana 10 bin tl verirde ortada kalırsın 29 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Emekli çocuğa bakmıyor ,biraz doğru olabilir . Emekli market ,pazar ,elektrik, su ,doğal gaza da ihtiyaç duymuyor bu bayana göre. 18 3 Yanıtla
  • murat akyol: İnşallah bir dilim ekmeğe muhtaç olursunda yarısı yeter sana diyenler çıkar hep karşına 17 2 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Bunu varya .....neyse 1 0
  • Mete Aydın: Beyinler tertemiz 15 2 Yanıtla
  • M Akif Özer: Muhabirin röportaj ı yarıda kesmemesi büyük yanlış dikkat e almaması lazım dı 7 2 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK: böyle cahil bir nesil bunu yurt dışına göndermek lazım harika iş yapar cahil cahil 6 0 Yanıtla
  • Cuneyt Yuce: Bu arkadaşa biri kıymanın kilosun 600 ekmeyin 10 tl olduğuunu söyleyip test yapsınlar 6 0 Yanıtla
  • Kemal: Eğitim şart 4 0 Yanıtla
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