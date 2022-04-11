Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler - Son Dakika
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Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler

11.04.2022 11:55
Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler

Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masadaki dört formüle göre iki bayramın toplam ikramiyesi en az 2 bin 993, en çok 4 bin 253 TL olacak.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, bayram ikramiyelerinde de artış beklentisi oluşturdu. Yılın ilk bayram ikramiyesi Nisan sonunda ödenecek.

Sabah'ta yer alan habere göre Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

İLK FORMÜLDE TOPLAM 2 BİN 993 TL İKRAMİYE

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

İKİNCİ FORMÜLDE TOPLAM 2 BİN 996 TL İKRAMİYE

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

ÜÇÜNCÜ FORMÜLDE TOPLAM 3 BİN 311 TL İKRAMİYE

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

DÖRDÜNCÜ FORMÜLDE TOPLAM 4 BİN 253 TL İKRAMİYE

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması... Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Son Dakika Ekonomi Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler - Son Dakika


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