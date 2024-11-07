Emlak Konut, Riyad\'da Fuar Katılımı

Ekonomi

Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'na katılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emlak Konut, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'nda 71 yıllık tecrübesi ve güçlü marka bilinirliğiyle Türkiye'nin gayrimenkul alanındaki fırsatlarını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.