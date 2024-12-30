Emlak Sektöründe Dijital Kısıtlamalar Endişe Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Sektöründe Dijital Kısıtlamalar Endişe Yarattı

Emlak Sektöründe Dijital Kısıtlamalar Endişe Yarattı

Mustafa Hakan Özelmacıklı, sosyal medya kısıtlamalarının emlak sektörüne zarar verdiğini vurguladı.

30.12.2024 16:25
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi; sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefi ile hayata geçirildi. Bu kapsamda taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. Lakin sosyal medyada yetki belgesi olmasına rağmen bazı emlak işletmelerinin hesaplarına getirilen erişim sınırlamaları sektörde büyük problemlere sebep oldu" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefi ile hayata geçirildi. Bu kapsamda taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi.

Konu hakkında bilgi veren Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Bakanlığımızın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ilanlarında güvenliği artırma hedefini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, sosyal medya platformları üzerinden yapılan düzenlemelerin, yetki belgeli emlak işletmelerine zarar vermesi ve kişisel hesapların kapatılması gibi mağduriyetlere yol açması bizleri kaygılandırmıştır. Bu uygulamanın, ilan içeriklerine ilişkin daha açık kriterler belirlenerek ve yetki belgesiz emlak faaliyetlerine odaklanılarak hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yetki belgesi olan işletmelerin sadece ilan portallarına mecbur bırakılmasına, rekabet ortamının daha da kısır hale getirilmesine de karşı olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

"Sosyal medya kısıtlamaları sektörü daraltır"

Günümüzde dijital pazarlamanın emlak sektörü için oldukça kritik öneme sahip olduğunu belirten Özelmacıklı "Sosyal medya ilanlarında yetki belgesi numarasına yer verilmesi hatta işletme hesabı kullanma zorunluluğu getirilebilir. EİDS onayına ilişkin bağlantılar veya QR kodu zorunluluğu getirilmesi gibi alternatif olabilecek çözümler var. Bu çözümler yerine meslektaşlarımızın dijital pazarlama süreçlerinin kesintiye uğraması itibar kaybına da neden oldu. Yurtdışı platformların bu tür regülasyonlara karşı geliştirme ve modelleme imkanlarının oldukça sınırlı olduğu malum. O nedenle bizlerin de buna uygun çözümleri geliştirmemiz gerekiyor. Hangi içeriklerin bu kapsamda değerlendirildiği önceden netleştirilmeden ve yeterli bilgilendirme yapılmadan uygulamaya geçilmesi, sektörümüzü olumsuz etkiledi" dedi.

"Dijital pazarlama vazgeçilmezdir"

Özelmacıklı "Altın Emlak Global olarak dijital pazarlamanın sadece bir reklam aracı değil, aynı zamanda sektörün geleceği için kritik bir kaldıraç olduğunu savunuyoruz. Sosyal medya kısıtlamalarının gözden geçirilmesi ve emlak işletmelerine dijital dünya ile entegre bir pazarlama imkanı sunulması için sektörün tüm paydaşlarını bir araya gelerek çalışmalar yapılması önemli. Şu unutulmamalıdır ki, tüketiciye şeffaf ve güvenilir bir şekilde ulaşılmasının yolu dijital platformlardan geçmektedir. Sektörün sürekliliği ve gelişimi için bu konuda gerekli adımları atmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Ekonomi, Hukuk, Medya, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Sektöründe Dijital Kısıtlamalar Endişe Yarattı - Son Dakika

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