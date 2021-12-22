Emlakçı Muhsin Kurt: "Emlak piyasasını emlakçı olmayanlar belirliyor"

Kırşehir'de artış gösteren emlak piyasası fiyatları üzerine açıklamada bulunan emlakçı Muhsin Kurt, emlakçı olmayan bilirkişilerin belirlediği değerden dolayı fiyatların arttığını söyledi.

Kadınların gün toplantılarında, arkadaş sohbetlerinde, kahvehanelerde emlak alınıp satıldığını ve emlakçıların saf dışı bırakılmaya çalışıldığını anlatan Kurt, kendilerini sosyal medya üzerinden emlakçı gibi gösterenlerin 'emlakçı komisyonu' istediklerini tespit ettiklerini ve acilen Ticaret Bakanlığı tarafından 'Emlakçılık Yasası'nın çıkarılması gerektiğini belirtti. Birçok belge alarak iş yeri açtıklarını fakat herhangi bir yaptırım gücü olmadığını anlatan Kurt, "Kırşehir'de devletin vergi kaybı kadar emlakçıların da zor durumları var. Emlakçı için yasal bir düzenleme olmaması nedeniyle 'ayakçı' olarak tabir ettiğimiz ve kendilerini sosyal medyayı çok kullanarak emlakçı olarak tanıtan kişilerin varlığı var. Piyasayı emlakçı olmayan kişiler belirliyor" dedi.

Vatandaşın getirdiği dairenin fiyatının bilirkişi dışında belirlendiğini anlatan Kurt, "Kırşehir'de 2 tane emlakçı hakkını savunan dernek var. Fakat ciddi manada yaptırım gücü yok. Kırşehir'de emlak piyasası şu an çok pahalı, emlak fiyatlarının düşmesi için de yapılması gereken 4 önemli hamle var. Girdi fiyatları düzenlemesi, müteahhidin yüzde vermesi, döviz dalgalanması, bilirkişi fiyatlarının düzenlenmesi emlak piyasa fiyatlarını da düşürür. Vatandaş edeceği kar oranına bakarken emlakçı olmayan kişilerin fiyat belirlemesi de piyasanın yükselmesini sağlıyor. Ticaretin dövize değil Türk parasına göre yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

Yetki ve sorumluluk emlakçıya verilmeli

Bölgelere göre ciddi manada fiyat değişimlerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Kurt, "Sadece tapudaki işlemlerden dolayı devletin ciddi noktada zararı var. Bunun giderilmesi için ise ivedi olarak yasal düzenleme ve denetleme yapılması gerekir. Gelişen bölgelere göre ciddi manalarda fiyat değişimleri olmakta. Yetki ve sorumluluk emlakçıya verildiğinde hem bilirkişilik işlemlerinde hem de tapudaki işlemlerde devlet zarara uğratılmaz" diye konuştu. - KIRŞEHİR