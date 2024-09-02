Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi

ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerinin sert olmayacağına yönelik öngörüler, Çin ekonomisine yönelik endişeler, dolara talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükselişle emtia piyasasında düşüş eğilimi yaşandı.

02.09.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin sert olmayacağına yönelik öngörüler, Çin ekonomisine yönelik endişeler, dolara talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükselişle düşüş eğilimi etkili oldu.

ABD açıklanan verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi ve Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin gücünü korumasına karşın fazla sert olmayacağına dair tahminler emtia piyasasını aşağı yönlü etkiledi.

Dolara talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükseliş de emtia piyasasında düşüş eğilimine neden oldu.

Dolar endeksi haftayı yüzde 1 yükselişle 101,7 seviyesinden tamamladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 11 baz puan artarak yüzde 3,91'e çıktı.

Geçen hafta ons bazında altın 0,4, gümüş yüzde 3,3, platin yüzde 3,9 değer kaybederken, paladyum yüzde 0,4 değer kazandı.

Bakırda talep endişeleri öne çıktı

Öte yandan baz metallere bakıldığında ise tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda 0,8, nikelde yüzde 0,1, kurşunda yüzde 2,3, çinkoda yüzde 0,4 ve alüminyumda yüzde 3,5 azaldı.

Bakırda talebe yönelik endişeler devam ederken, Melbourne merkezli madencilik şirketi BHP Group, bu yıl Çin'den gelecek talebin düşeceği öngörüsünde bulundu.

Çin ekonomisine yönelik endişeler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ), sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik endişelerin güçlenmesi bakır fiyatlarını aşağı yönlü etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

BoJ Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, yaptığı açıklamada, bankanın finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini vurgulayarak, ekonomi ve fiyatların beklendiği gibi büyümeye devam etmesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasına devam edileceğini söyledi.

Japonya'da ayrıca ağustos ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,6 artarken, çekirdek Tokyo TÜFE de yüzde 2,4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, sanayi üretimi aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Japonya'da ayrıca perakende satışlar da aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 artışla beklentileri karşılayamadı.

Analistler, ülkede açıklanan Tokyo TÜFE verisinin piyasalarda BoJ'un ileriki aylarda da fazla faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri canlı tuttuğunu söyledi.

Çin'de alüminyum stoklarının artması da fiyatları aşağı yönlü etkiledi.

Enerji grubuna bakıldığında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 6,1 arttı.

Kahve fiyatları 13 yılın zirvesinden geri döndü

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 4,6, mısırda yüzde 2,6, soya fasulyesinde yüzde 2,7, pirinçte yüzde 0,1 artış kaydetti.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 5,7 artarken, pamukta yüzde 1,4 azaldı. 2,5945 dolarla 13 yılın en yüksek seviyesini test eden kahvenin libre fiyatı ise bu seviyeden gelen satışlarla geçen hafta yüzde 1,3 düşüş kaydetti. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 1,8 düşüşle tamamladı.

Küresel büyümeye yönelik beklentilerin düşmesiyle artan talep endişeleri, pamuk fiyatlarında fiyatlarda değer kaybına neden oldu. Brezilya'da kahve üretiminin yeni sezonda azalacağına yönelik artan beklentilerle kahve fiyatlarında sert yükselişler görülmesine karşın daha sonra kar satışları etkili oldu.

Şeker piyasasında üretim açığı beklentileri ve faiz indirimi beklentileri, fiyatlarda yükselişe yol açtı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
17:41 Bu sefer ki ne silah ne de uyuşturucu Polisten kaçan arabanın içinden çalıntı dana çıktı Bu sefer ki ne silah ne de uyuşturucu! Polisten kaçan arabanın içinden çalıntı dana çıktı
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 12:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Emtia Piyasasında Düşüş Eğilimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement