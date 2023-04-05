Kartepe'de toplu iş sözleşmesinde yüzler güldü! En düşük maaş 15 bin TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de toplu iş sözleşmesinde yüzler güldü! En düşük maaş 15 bin TL oldu

05.04.2023 18:42

Kartepe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi mutlu sonla bitti. Yapılan sözleşme ile çalışanların en düşük yevmiye ücreti 515 TL, en düşük net maaş ise 15 bin TL oldu.

Kartepe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesinde yapılan görüşmeler sonuçlandı. 650 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde en düşük yevmiye ücreti 515 TL, en düşük net maaş ise 15 bin TL oldu.

YEVMİYE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan toplu sözleşmeye göre; 334 TL'nin altında olan yevmiyeler 515 TL'ye, 386 TL olanlar 634 TL'ye yükseltildi.

Toplu iş sözleşmesinde mutlu son! Kartepe Belediyesi'nde en düşük maaş 15 bin TL oldu

İKİ BAYRAMDA TOPLAMDA 8 BİN TL İKRAMİYE

Haftalık çalışma saati 40 saate düşerken, tatil günlerinde çalışma ücretleri düzenlendi. Cumartesi günü bir yevmiye olarak kalırken, Pazar günü mesaisi iki yevmiye olarak belirlendi. Toplu İş Sözleşmesine göre bayram ikramiyeleri de Ramazan Bayramı için 3 bin TL, Kurban Bayramı için 5 bin TL olarak belirlendi.

"İŞÇİMİZİN KAZINIMLARI HAYIRLI OLSUN"

Toplu sözleşmeyle ilgili Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yapılan TİS görüşmelerinde mutlu sonuca ulaştık. Sürecin başından itibaren emek veren sendikalarımıza, işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İşçimiz kazandıkça Kartepemiz kazanacak. İşçi kardeşlerimin yüzünün gülmesi, mutlu olması bizim için önemliydi. Çalışma arkadaşlarımız için önemli bir kazanım sağlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun inşallah" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Toplu iş sözleşmesinde mutlu son! Kartepe Belediyesi'nde en düşük maaş 15 bin TL oldu Toplu iş sözleşmesinde mutlu son! Kartepe Belediyesi'nde en düşük maaş 15 bin TL oldu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme

Belediye İş Sendikası, Aralık, Magazin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartepe'de toplu iş sözleşmesinde yüzler güldü! En düşük maaş 15 bin TL oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:21 16 yaşındaki kız "hastayım" dedi, doğum yaptı
18:35 Samsun'da otomobil, tramvay istasyonuna daldı! O anlar kamerada
18:18 Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, depremzedelere yardım çağrısında bulundu: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı
18:14 Boşuna City'de oynamıyor! İlkay'dan depremzedelere yardım çağrısı: Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı
18:07 Fenerbahçe'de olay üstüne olay! Ali Koç istifaya kalkıştı, Uğur Dündar izin vermedi
17:40 EYT'de büyük heyecan! İlk ödemeler yapılıyor
17:29 Güney Afrika'da koltuğunun altında kobra yılanı gören Güney Afrikalı pilot acil iniş yaptı
17:33 Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakıma kaldırıldı
17:04 Toplu iş sözleşmesinde mutlu son! Kartepe Belediyesi'nde en düşük maaş 15 bin TL oldu
17:32 UEFA'dan en çok gelir kazanan takımlar açıklandı! İşte Türk takımlarının listedeki yerleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 19:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de toplu iş sözleşmesinde yüzler güldü! En düşük maaş 15 bin TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement