Endonezya, Türkiye'den 300 Milyon Dolar Değerinde İHA Satın Aldı - Son Dakika
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Endonezya, Türkiye'den 300 Milyon Dolar Değerinde İHA Satın Aldı

01.08.2023 11:52

Endonezya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı (İHA) satın aldığını duyurdu. Bu alım, ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etme amacıyla gerçekleştirilen bir dizi alımın sonuncusu olarak gerçekleşti. İHA'lar, 32 ay içinde teslim edilecek.

Endonezya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde insansız hava aracı (İHA) satın aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etmeyi amaçlayan bir dizi alımın sonuncusu olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAS) 300 milyon dolar değerinde 12 adet yeni insansız hava aracı satın alındığı belirtildi. Anlaşma, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun geçen temmuzda savunma bakanlığı da dahil olmak üzere ülkenin güvenlik kurumlarının aşırı harcamalarını vurgulayarak kabinesini "sağlıklı" bir bütçe sürdürmesi konusunda uyarmasının ardından geldi.

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY SAVUNMANIN

Ocak ayında Savunma Bakanı Prabowo Subianto 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağı satın almak üzere 800 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış, ancak bu uçaklar çok eski oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti. Endonezya şubat ayında da 42 adet Rafale savaş uçağını 8.1 milyar dolara satın aldı. Hükümet verilerine göre, 8,89 milyar dolar ile savunma bakanlığı bu yıl ülkenin toplam bütçesinden en büyük ödeneğe sahip.

İHA'LAR 32 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Anakara merkezli TUSAS ile yapılan anlaşmada imzalar şubat ayında atılmıştı. İHA'ların bu tarihten itibaren 32 ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın eğitim ve uçuş simülatörlerini de içerdiği belirtildi.

YORUMLAR (8)
  • Serkan Basar: Artık zam olmuyacak demektir arkadaşlar ülke kurtuldu :) Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • alos : İHA SİHA DERKEN BATTIK GİTTİ. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Eren Aydın: Arkadaşlar bu ihaların vatandaşa en ufak katkısı yok bayraktarlar zengin oluyo boşuna sevinmeyin Cevap Yaz 33 25 Yayından Kaldır
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Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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