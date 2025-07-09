Enerji Geleceği Keşif Programı Başvuruları Açıldı

Enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, üretim süreçlerini yerinde görmesine ve teknik bilgi edinmesine olanak sağlayan Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'na başvurular başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında ilk etabın başvuru sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

Yerli kaynakların üretimi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir yandan da enerjinin geleceğine yön verecek donanımlı gençler yetişmesine zemin hazırlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen ve Ankara'da pilot olarak başlayan programın yeni döneminde üniversiteli gençler, Şırnak ve Batman'a giderek üretim süreçlerini yerinde görme fırsatını yakalayacak.

Toplam 13 teknik gezi düzenlenecek

Program kapsamında, temmuz ile ekim arasında 2 etap halinde toplam 13 teknik gezi düzenlenecek. Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinde gençler, üretim tesislerini yerinde gözlemleyecek ve işin uzmanlarından bilgi alacak.

Her biri 2 gün sürecek gezilerde üniversiteli gençler, TPAO'nun Batman'daki Raman ve Batı Raman petrol sahalarını, buralardaki ham petrol işleme ve depolama tesislerini, bakım, sondaj ve üretim atölyelerini gezecek ve bunun yanı sıra Şırnak'ın Gabar bölgesindeki üretim alanlarını ziyaret edecek.

Programa başvuru şartları belli oldu

Üniversitelerin lisans veya ön lisans programlarında öğrenim gören, 18-25 yaş aralığındaki tüm öğrenciler, programa başvurabiliyor.

Programa başvurabilmek için, "Seyahat etmeye engel sağlık sorunu bulunmamak", "Adli sicil kaydı bulunmamak" ve "Güncel tarihli öğrenci belgesine sahip olmak" şartları aranıyor.

İki etap halinde düzenlenecek programın ilk etabına ilişkin başvurular 14 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, 18 Temmuz'da açıklanacak. Programın ikinci etabına ilişkin başvurular ise 1-7 Eylül tarihlerinde alınacak.

Gezi süresi 2 gün, konaklama süresi 2 gece olarak planlanan programda, konaklamalar Batman'da gerçekleştirilecek. Katılımcıların yol, konaklama ve yemek giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gezi başına kontenjan ise 30 kişi olacak.

Söz konusu 13 gezinin tarihleri ise şöyle;

30-31 Temmuz 2025

6-7 Ağustos 2025

13-14 Ağustos 2025

20-21 Ağustos 2025

27-28 Ağustos 2025

3-4 Eylül 2025

10-11 Eylül 2025

17-18 Eylül 2025

24-25 Eylül 2025

1-2 Ekim 2025

8-9 Ekim 2025

15-16 Ekim 2025

22-23 Ekim 2025