Enerji Geleceği Keşif Programı Başvuruları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Enerji Geleceği Keşif Programı Başvuruları Açıldı

09.07.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite öğrencileri için enerji üretim süreçlerini öğreten programın başvuruları başladı.

Enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, üretim süreçlerini yerinde görmesine ve teknik bilgi edinmesine olanak sağlayan Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'na başvurular başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında ilk etabın başvuru sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

Yerli kaynakların üretimi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir yandan da enerjinin geleceğine yön verecek donanımlı gençler yetişmesine zemin hazırlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen ve Ankara'da pilot olarak başlayan programın yeni döneminde üniversiteli gençler, Şırnak ve Batman'a giderek üretim süreçlerini yerinde görme fırsatını yakalayacak.

Toplam 13 teknik gezi düzenlenecek

Program kapsamında, temmuz ile ekim arasında 2 etap halinde toplam 13 teknik gezi düzenlenecek. Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinde gençler, üretim tesislerini yerinde gözlemleyecek ve işin uzmanlarından bilgi alacak.

Her biri 2 gün sürecek gezilerde üniversiteli gençler, TPAO'nun Batman'daki Raman ve Batı Raman petrol sahalarını, buralardaki ham petrol işleme ve depolama tesislerini, bakım, sondaj ve üretim atölyelerini gezecek ve bunun yanı sıra Şırnak'ın Gabar bölgesindeki üretim alanlarını ziyaret edecek.

Programa başvuru şartları belli oldu

Üniversitelerin lisans veya ön lisans programlarında öğrenim gören, 18-25 yaş aralığındaki tüm öğrenciler, programa başvurabiliyor.

Programa başvurabilmek için, "Seyahat etmeye engel sağlık sorunu bulunmamak", "Adli sicil kaydı bulunmamak" ve "Güncel tarihli öğrenci belgesine sahip olmak" şartları aranıyor.

İki etap halinde düzenlenecek programın ilk etabına ilişkin başvurular 14 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, 18 Temmuz'da açıklanacak. Programın ikinci etabına ilişkin başvurular ise 1-7 Eylül tarihlerinde alınacak.

Gezi süresi 2 gün, konaklama süresi 2 gece olarak planlanan programda, konaklamalar Batman'da gerçekleştirilecek. Katılımcıların yol, konaklama ve yemek giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gezi başına kontenjan ise 30 kişi olacak.

Söz konusu 13 gezinin tarihleri ise şöyle;

30-31 Temmuz 2025

6-7 Ağustos 2025

13-14 Ağustos 2025

20-21 Ağustos 2025

27-28 Ağustos 2025

3-4 Eylül 2025

10-11 Eylül 2025

17-18 Eylül 2025

24-25 Eylül 2025

1-2 Ekim 2025

8-9 Ekim 2025

15-16 Ekim 2025

22-23 Ekim 2025

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Finans, Enerji, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Geleceği Keşif Programı Başvuruları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: Enerji Geleceği Keşif Programı Başvuruları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.