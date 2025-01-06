Enerji Verimliliği Haftası Yaklaşıyor

Ekonomi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, enerjinin daha verimli ve akılcı kullanımının, maliyetlerin azaltılması ve yönetimi bakımından çok önemli olduğunu bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 6-12 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle enerji verimliliğinin çok yönlü katkıları bir kez daha hatırlatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güray, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 başında açıkladığı Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 20,2 milyar dolar yatırım hedeflendiğini ifade etti.

Güray, bu doğrultuda enerji verimliliği projelerine mali destekler, yeşil dönüşüm odaklı yatırım ve teşvik planlamaları, enerji performans sözleşmesi modeli yaklaşımlarının gelişimi, sektörler arası işbirlikleri yoluyla yatırımların güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, " Türkiye, son dönemde ekonominin enerji yoğunluğunda azaltım performansı ile OECD ülkeleri arasında öne çıkıyor. Bu performansın sürmesi, verimli büyüme yoluyla daha sürdürülebilir bir enerji geleceği bakımından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliğinin, enerji ithalat faturasının azaltılması, enerji arz güvenliğinin ve esnekliğinin güçlendirilmesi, karbon nötr enerji geleceği hedeflerine ulaşılması, sanayinin ve ekonominin daha rekabetçi ve yüksek katma değerli gelişimi için fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Güray, şunları kaydetti:

"IICEC'in daha güvenli ve temiz enerji geleceğine yönelik çalışmalarında enerji verimliğinin Türkiye'nin enerji güvenliğine, rekabetçi enerji arzına ve temiz enerji dönüşümüne somut katkıları öne çıkıyor. Türkiye'nin büyüyen enerji sisteminde enerji arzının halen yaklaşık üçte ikilik kısmı ithal fosil yakıtlardan karşılanıyor. Enerji ithalat faturasının cari işlemler dengesindeki negatif etkisinin azaltılması için son dönemde yerli petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji üretimlerinde gerçekleşen artışlar ve bu yönde güçlenen 2030-2035 hedefleri ile birlikte enerji arzında ve tüketiminde verim artışlarının sağlanması kritik fırsatlar sunuyor. Enerji verimliliği, karbon nötr bir enerji geleceği vizyonu için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerinde de daha fazla öne çıkıyor. 2053 net-sıfır hedefinde ve sera gazı emisyonlarında amaçlanan azaltım patikasına ulaşılmasında, yenilenebilir enerjide büyüme ile birlikte en yüksek potansiyel ve etkiye sahip iki başlıktan birisi enerji verimliliği olacak. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve temiz elektrifikasyon hedeflerinin, enerji verimliliği fırsatlarıyla birlikte bütüncül ve teknoloji-odaklı perspektifte değerlendirilmesi bu faydaları ileriye taşıyacak."

"Enerjinin daha verimli ve akılcı kullanımı, enerji maliyetlerinin azaltılması bakımından çok önemli"

Güray, binalarda yalıtım performansının güçlendirilmesi, sanayinin enerji tüketim süreçlerinde verimlilik artırıcı projelere daha fazla yaygınlık kazandırılması, ulaşımda araç filosunun yakıt ekonomisinde iyileşmeler ve entegre mobilite çözümleri, tarımsal sulamada verimlilik iyileşmeleri, mevcut ve yeni elektrik üretim birimlerinde ve elektrik şebekelerinde verimlilik artışlarını sürdürmek gibi çok boyutlu fırsat alanlarının olduğunu belirtti.

Bunlara ek olarak, verimli bölgesel ısıtma fırsatlarına, yeni enerji teknolojilerinin verimine, verimlilik ve dijitalleşme etkileşimlerinden değer yaratmaya daha fazla odaklanılan bir döneme girildiğini kaydeden Güray, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi karbon fiyatlama gelişmelerinin, sanayide ve ekonominin genelinde enerji verimliliği odağını güçlendirerek yeni iş modellerini daha fazla gündeme getirmesi bekleniyor. Enerjinin daha verimli ve akılcı kullanımı, enerji maliyetlerinin azaltılması ve yönetimi bakımından da çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Güray, elektrifikasyonun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye enerji sektöründe de en güçlü trendlerden olduğunu belirterek, "Elektrikli kara yolu ulaşımının yaygınlaşmasından raylı sistemlerde elektrifikasyon hedeflerine, ısı pompası çözümlerinden dijital dönüşüme kadar geniş bir spektrumda elektrik enerjisi talebini çeşitlendiren ve artıran dinamiklere sahibiz. Bunlar, aynı zamanda enerjinin daha verimli kullanımına da katkı sunan fırsatlar. Elektrikli motorlar, elektrikli ev aletleri, genel aydınlatma gibi kullanımlar da elektrifikasyonun daha verimli gelişimi için önemli potansiyel içeriyor." görüşünü paylaştı.