Enflasyon Haziranda Yüzde 35,05 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon Haziranda Yüzde 35,05 Oldu

Enflasyon Haziranda Yüzde 35,05 Oldu
03.07.2025 11:09
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TÜİK, haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 35,05, aylık yüzde 1,37 olarak açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun haziran ayında yıllık yüzde 35,05; aylık yüzde 1,37 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 arttı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 43,23

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23'e kadar artırılabilecek. Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış, ulaştırmada yüzde 27,72 artış ve konutta yüzde 65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 oldu.

112 TEMEL BAŞLIK ENDEKSİNDE ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 artış ve konutta yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde eksi 0,07, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 24,45

Yurt içi üretici fiyatları, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 arttı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon Haziranda Yüzde 35,05 Oldu - Son Dakika

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