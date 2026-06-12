Enflasyon ve Dolar/TL Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
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Enflasyon ve Dolar/TL Beklentileri Yükseldi

12.06.2026 10:38
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TCMB anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,14'e yükseldi, dolar/TL 51,47 TL olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 olan yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,14'e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,47 TL olarak gerçekleşirken, 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,2 oldu.

Tükiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan ankette, enflasyon, faiz, döviz kuru ve büyüme beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Ankete göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 iken, haziran anketinde yüzde 29,14 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki dönemde yüzde 23,82 seviyesinde bulunurken, yeni ankette yüzde 23,81 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,43'ten yüzde 18,29'a geriledi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE YÜZDE 22-25 ARALIĞI ÖNE ÇIKTI

Haziran 2026 anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,72 olasılıkla yüzde 19,00-21,99 aralığında, yüzde 48,21 olasılıkla yüzde 22,00-24,99 aralığında ve yüzde 21,56 olasılıkla yüzde 25,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Nokta tahminlere göre yapılan değerlendirmede ise katılımcıların yüzde 9,52'sinin beklentilerinin yüzde 19,00-21,99 aralığında, yüzde 53,97'sinin beklentilerinin yüzde 22,00-24,99 aralığında ve yüzde 22,22'sinin beklentilerinin yüzde 25,00-27,99 aralığında olduğu görüldü.

24 AY SONRASI BEKLENTİLERDE YÜZDE 16-20 ARALIĞI AĞIRLIK KAZANDI

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerine göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,26 olasılıkla yüzde 12,00-15,99 aralığında, yüzde 46,96 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında ve yüzde 17,50 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında artış göstereceği tahmin edildi.

Nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmede ise katılımcıların yüzde 16,98'inin beklentilerinin yüzde 12,00-15,99 aralığında, yüzde 47,17'sinin beklentilerinin yüzde 16,00-19,99 aralığında ve yüzde 22,64'ünün beklentilerinin yüzde 20,00-23,99 aralığında olduğu belirlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 oldu. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 51,47 TL OLDU

Ankette döviz kuru beklentilerine de yer verildi. Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket dönemindeki 51,57 TL seviyesinden 51,47 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki dönemde 54,69 TL iken, Haziran anketinde 55,72 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentilerine göre ise, bir önceki anket dönemindeki yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 3,2'ye geriledi. GSYH'nin 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon ve Dolar/TL Beklentileri Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haluk Karalar Haluk Karalar:
    yine tahmin yine haber yine aynı şey 0 0 Yanıtla
  • Murat Uludağ Murat Uludağ:
    teknoloji ve veri analizi sayesinde bu tür tahminleri daha iyi yapabiliyoruz artık eski zamanlarda böyle şey mümkün değildi tabii bu da yeterli olmayabiliyor bazen ama yine de ilerleme var diyebiliriz 0 0 Yanıtla
  • Yelda Öz Yelda Öz:
    hep böyle anketler yapıyoruz da sonuç hiçbir zaman değişmiyor işte 0 0 Yanıtla
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