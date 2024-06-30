ENHANCER Animasyon Hackathonu Kocaeli'de Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

ENHANCER Animasyon Hackathonu Kocaeli'de Başladı

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen ENHANCER Animasyon Hackathonu, Kocaeli'de başladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen projede, animasyon alanına ilgi duyan gençler bir araya geldi. 26 takımın finale kaldığı etkinlikte, katılımcılar animasyon alanında mentörlük desteği alacak ve projelerini jüriye sunacak. Ayrıca, kazanan takımlar toplamda 15 bin avro değerinde hediye çeki kazanma fırsatı elde edecek.

30.06.2024 13:01
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Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezince (ICMPD) düzenlenen ENHANCER Animasyon Hackathonu, 100 girişimci gencin katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Avrupa Birliğinin finanse ettiği, ICMPD tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen programda, animasyon alanına ilgi duyan gençler bir araya geldi.

Başvuru yapan 200 takımdan elemeler sonucu finale kalan 26 takım, bu etapta düzenlenecek panelde sektörün önde gelen isimlerini dinleme fırsatı bulacak. En az 40 saat mentörlük desteği alacak takımlar, 3 farklı kategoride jüri karşısına çıkacak. Katılımcılar, animasyon pozlama prensipleri, teknik zamanlama ve fikir-senaryo alanlarında toplam 15 bin avro değerinde hediye çeki kazanabilecek.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA muhabirine, Bilişim Vadisi olarak öncellikli hedeflerinin, Türkiye'nin girişimcilik ülkesi haline gelmesi ve girişimciliğin toplumda yaygınlaşması olduğunu, bu nedenle de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Programda katma değer kazandıracak ürünler çıkmasını arzuladıklarını anlatan Tüzgen, "Hackathon'a 200'ün üzerinde başvuru aldık. Hakemlerimiz 26 takımı seçtiler. Ekiplerimiz Bilişim Vadisi'nde yarışacaklar, projeler üretmeye çalışacaklar. Animasyon konusunda mentörlük alacaklar ve geliştirdikleri projeleri hakemlere sunmaya hazır hale getirecekler. İnşallah neticesinde de ülkemize katma değer kazandıracak ürünler çıkmasını arzu ediyorum." dedi.

Tüzgen, animasyon sektörünün de dizi ve sinema sektörüne eşlik etmesi gerektiğini düşündüklerini vurgulayarak, "Bugünün uzun vadeli etkisinin olmasını biz de arzu ediyoruz. Türkiye'de genel olarak dizi ve sinema sektörü oldukça yükselişte. Gençlerin bu alanda da yetkinlik kazanmasını ve bunun çok uluslu şekilde organize edilmesini çok kıymetli görüyoruz." diye konuştu.

"Animasyon hizmetleri artık Türkiye'de çok rahat üretiliyor"

ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu da Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttükleri ve 32,5 milyon avroluk bütçesi bulunan projenin, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin büyümesini ve yenilikçi sektörlerde hız kazanarak ilerlemesini amaçladığını söyledi.

Projenin temelde girişimcilik kapasitelerini arttırmayı hedeflediğine de değinen Yapanoğlu, "Dünyada animasyon sektörü çok büyük ivme kazandı. 400 milyar dolarlık potansiyele sahip. Türkiye de bu yönde hızla gelişiyor. Şu anda yaklaşık 1 milyar dolarlık büyüklük var. Biz de sektöre ufak da olsa katkıda bulunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının animasyon sektörüne sağladığı çok önemli araştırma geliştirme desteklerinin bulunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Üniversitelerin de içerisinde bulunduğu bu teknoloji ekosisteminde, teknoparklar ve verilen desteklerle yeniden doğan girişimciler ve girişimci olmak isteyenlere çok büyük destekler var. Bunların büyük ivme kazanması aslında gerçek çünkü 1 milyar dolara giden sektör var. Daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edilen bu animasyon hizmetleri artık Türkiye'de çok rahat üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı mezunu otizmli Tarkan Ertuğrul, animasyon yapmak ve çeşitli oyun tasarımları geliştirmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ENHANCER Animasyon Hackathonu Kocaeli'de Başladı - Son Dakika

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