EPDK Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğrafını beğenen Yılmaz, doğa ile barışık olunmaması durumunda istenmeyen sonuçların oluşabileceğini söyledi.

Yılmaz, yaşam kategorisinde seçimini Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki hayvan dostu ailenin sahiplendiği 7 kirpi yavrusundan birini kaşıkla beslediği "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Bestami Bodruk tarafından çekilen fotoğrafın, insanların bir canlının hayatına dokunması ve ona şefkat göstermesi açısından örnek olduğunu belirten Yılmaz,"O şefkati herkes birbirine gösterse dünyada savaş gibi olayların olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, spor kategorisinde, Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Spor her zaman imkanlar içerisinde yapılan bir faaliyet ancak bu fotoğrafta savaş ortamında bile tüm imkansızlıklara rağmen spor yapan gençleri görüyoruz. Spordan vazgeçmiyorlar." ifadelerini kullandı.