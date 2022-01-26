Üye Girişi
Erciyes'te sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

26.01.2022 12:57
Erciyes'te sömestir yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sömestr tatili yoğunluğu devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sömestr tatili yoğunluğu devam ediyor.

3916 metre yüksekliği ile İç Anadolu'nun en yüksek dağı ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Farklı illerden aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kayak yaparak karın keyfini çıkarıyor.

İzmir'den kayak yapmak için Kayseri'ye gelen bir vatandaş, "Erciyes'e İzmir'den kayak yapmaya geldim. Burası gerçekten mükemmel bir kayak merkezi. Buranın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hizmetiyle, pistleriyle, buradaki insanların dışarıdan gelen vatandaşlara karşı olan ilgisi ve alakasıyla her şeyi ile güzel bir tesis. Erciyes'in pistleri çok güzel ve İzmir'e yakın Bursa Uludağ olmasına rağmen Kayseri'yi tercih ediyoruz. Kayseri güzel bir şehir, Erciyes de güzel bir tesis. Sömestir tatilini değerlendirmek için buraya geldik ve Kayseri'nin temiz havasını burada görüyoruz" dedi.

Kayak eğitmeni Türker Demirel, "Erciyes'te sömestir yoğun geçiyor. Önceki seneye nazaran biraz daha az ama bu da gerek hava şartlarından dolayı oluşan ulaşım sıkıntılarından dolayı ve benzeri durumlardan dolayı oluyor. Burada öğrenciler ve velilerle çok güzel kış sporu ve eğitim verilen dağlardan biri Erciyes. Şehir dışından da bayağı bir rağbet var. Ankara olsun, İstanbul olsun birçok yerden rağbet var. İstanbul'un Bursa'ya bizden daha yakın olmasına rağmen fiyatlar ve tesis bolluğundan dolayı burası tercih ediliyor. Özellikle Kayserili vatandaşlarımızı da bekliyoruz buraya. Burnumuzun dibinde böyle bir nimet var ve bunu değerlendirelim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Kayseri, Türkiye, Erciyes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erciyes'te sömestir yoğunluğu - Son Dakika Ekonomi


Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler         
13:00
Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz         
12:54
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17

Son Dakika Haberleri
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
12:48 Son Dakika! Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz kabul edilmedi
12:39 Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yemek yediği görüntü hakkında yeni açıklama: Gizli bir görüşme değildi, kamuya açık alandı.
12:36 Omicron varyantı hız kesmeden yayılıyor! Siirt'te yoğun bakım ve çocuk servisleri doldu taştı
12:31 Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti mum gibi eridi! Tek yükselen Warren Buffet oldu
12:30 Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti
12:06 Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?
11:55 Meteoroloji 26 Ocak tarihli raporunu yayımladı! Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor, 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
11:40 Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Maaş farkı ne zaman hesapta olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 13:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes'te sömestir yoğunluğu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement