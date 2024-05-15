Erdemir, 59. yaşını kutluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erdemir, 59. yaşını kutluyor

Erdemir, 59. yaşını kutluyor

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yassı çeliği üretmek amacıyla 59 yıl önce kuruldu. Şirket, yıllar içinde üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden biri haline geldi. Ayrıca, Erdemir, yeşil dönüşüm adımlarını şekillendirdiği Net Sıfır Yol Haritası ile 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

15.05.2024 11:45
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OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, 59'uncu yaşını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu yassı çeliği üretmek amacıyla yıllık 400 bin ton kapasitesiyle üretim serüvenine başlayan Erdemir, 59 yılda kapasitesini 5 milyon ton nihai ürüne yükseltti.

Sanayinin gelişimine ve kalkınmaya destek olmak amacıyla kurulan Erdemir, Türkiye'nin artan ihtiyaçları doğrultusunda örnek yatırım projelerine imza atarak üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini yıllar içerisinde hızla artırdı.

2006'da Türk endüstrisinin önde gelen temsilcilerinden OYAK'ın bünyesine katılan şirketin, söz konusu dönemden itibaren yatırımları büyük bir ivme kazandı.

Erdemir'e bağlı şirketleri İsdemir, Erdemir Maden, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir Mühendislik, Erdemir Romanya, Kümaş Manyezit, Erdemir Enerji Erdemir Asia Pacific ve İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ile yassı ve uzun çelik üretimi, çelik servis merkezi hizmetleri, madencilik, endüstriyel gaz üretimi, mühendislik ve proje yönetiminin yanı sıra enerji alanında da faaliyet gösteriyor.

Şirket, günümüzde 12 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyor. Ereğli bölgesinin gelişiminde de büyük rol oynayan Erdemir, sadece Ereğli'de yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Ayrıca, otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektöre hizmet veriyor.

Hedef 2050'de net sıfır emisyona ulaşmak

Yeşil dönüşüm adımlarını şekillendirdiği Net Sıfır Yol Haritası'nı 2024'ün ilk günlerinde açıklayan Erdemir ve İsdemir, 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Erdemir ve İsdemir, 2030'a kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022'ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor.

Erdemir ve İsdemir, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarını asgari yüzde 25 oranında azaltmak için 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 sonuna kadar hayata geçirecek. Söz konusu yatırımlar kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin Megawatt-saat (MWh) elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da gerçekleştirilecek. Net Sıfır Yol Haritası kapsamında yapılacak yatırımlar ile Erdemir ve İsdemir'in ham çelik üretim kapasitesi de 2030'a kadar 13 milyon tona ulaşacak.

Erdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan 2'nci Yüksek Fırını "Zübeyde"yi yenileyerek Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'de devreye aldı. Erdemir yeni Yüksek Fırın'ın, projelendirilmesinden devreye alınmasına kadar her aşamayı OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir Mühendislik ile yürüttü.

Kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkan 2'nci Yüksek Fırın, Erdemir'in iş sağlığı ve güvenliği ile çevre performansını da önemli oranda artıracak. 45 yıllık çalışma süresi boyunca 60 milyon ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren bir önceki fırının yerine inşa edilen yeni Yüksek Fırın'ın 50 yıl ve üzeri hizmet vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir, 59. yaşını kutluyor - Son Dakika

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