Erzurum'da gelir vergisi rekortmeni Erdal Duman oldu, Aşkale Çimento ilk sırada - Son Dakika
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Erzurum'da gelir vergisi rekortmeni Erdal Duman oldu, Aşkale Çimento ilk sırada

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Erzurum\'da gelir vergisi rekortmeni Erdal Duman oldu, Aşkale Çimento ilk sırada
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Erzurum Defterdarlığı 2025 vergilendirme dönemi rekortmenlerini açıkladı. Kurumlar vergisinde Aşkale Çimento ilk, Aras Elektrik ikinci sırada; gelir vergisinde Erdal Duman 11 milyon 663 bin 373 lira 61 kuruş tahakkukla rekortmen oldu.

Erzurum'un 2025 yılı vergilendirme dönemine ait en fazla gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyan eden mükellefleri belli olurken, kurumlar vergisinde Aşkale Çimento ve Aras Elektrik ilk iki sırada yer aldı. Gerçek kişilerde ise Erdal Duman gelir vergisi rekortmeni oldu.

Erzurum Defterdarlığı tarafından açıklanan listede, gelir vergisinde ilk sırada kara yolu ile şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan Erdal Duman yer aldı. Duman'ın tahakkuk eden vergisi 11 milyon 663 bin 373 lira 61 kuruş oldu. Listenin üçüncü sırasında şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci ve benzeri grup taşımacılığı yapan Taner Yıldırım 9 milyon 314 bin 468 lira 15 kuruş vergi ile yer alırken, beşinci sırada genel lokanta ve restoran faaliyetinde bulunan Mustafa Atmaca 8 milyon 213 bin 107 lira 17 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı.

Gelir vergisi listesinin sekizinci sırasında genel lokanta ve restoran faaliyetinde bulunan Şakir Aktaş 6 milyon 863 bin 252 lira 10 kuruş, dokuzuncu sırasında aynı faaliyet alanında bulunan Adem Bozkurt 6 milyon 840 bin 524 lira 70 kuruş, onuncu sırasında ise ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetinde bulunan Kadir Nedim Uçan 6 milyon 613 bin 817 lira 34 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı. Listenin 2, 4, 6 ve 7'nci sıralarındaki mükellefler ise bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar vergisinde Aşkale Çimento ilk sırada

Kurumlar vergisi listesinde ilk sırada çimento imalatı faaliyetinde bulunan Aşkale Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi yer aldı. Şirketin 2025 yılı vergilendirme döneminde tahakkuk eden vergisi 392 milyon 876 bin 962 lira 60 kuruş olarak açıklandı. İkinci sırada elektrik ticareti faaliyetinde bulunan Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 246 milyon 618 bin 420 lira 80 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında içme suyu üretimi faaliyetinde bulunan Desni Group Gıda İnşaat Taahhüt Turizm ve Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi 52 milyon 991 bin 162 lira 27 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı. Beşinci sırada yol yüzeylerinin asfaltlanması faaliyetinde bulunan Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 47 milyon 38 bin 432 lira 93 kuruş, altıncı sırada ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetinde bulunan Girişimciler Yapı Ticaret A.Ş. - Volkan Kızmaz - BKN Yapı Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı 45 milyon 876 bin 698 lira 47 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı.

Kurumlar vergisi listesinin yedinci sırasında ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetinde bulunan Bedir İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 45 milyon 68 bin 181 lira 52 kuruş, sekizinci sırasında kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan Satılmaz Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 43 milyon 947 bin 700 lira 70 kuruş, onuncu sırasında ise bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret faaliyetinde bulunan Düzgün Marketçilik Gıda İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi 38 milyon 938 bin 244 lira 42 kuruş tahakkuk eden vergiyle yer aldı.

Kurumlar vergisi listesinin dördüncü ve dokuzuncu sıralarındaki mükelleflerin ise bilgilerinin açıklanmasını istemediği belirtildi.

Kaynak: İHA
Aşkale ÇimentoErdal DumanEkonomiErzurumFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da gelir vergisi rekortmeni Erdal Duman oldu, Aşkale Çimento ilk sırada - Son Dakika
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