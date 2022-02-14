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Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı - Son Dakika

Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı

14.02.2022 12:29
Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesi kararı sonrası Malatya'da Esenlik Süper Marketlerde de indirim raflardaki gıda ürünlerine yansıtıldı.

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesi kararı sonrası Malatya'da Esenlik Süper Marketlerde de indirim raflardaki gıda ürünlerine yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV oranını Malatya'da da Esenlik Süper Marketlerde etiketlere yansıdı. 14 Şubat Pazartesi günü itibarıyla marketlerde yüzlerce gıda ürününde indirime gidildi. Yapılan KDV indirimi Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler raflarda yüzlerce ürüne yansıdı. Bugün itibarıyla başlayan gıda ürünlerindeki fiyat indirimi bakliyattan yağa, tüm gıda ürünlerinde Esenlik'in onlarca kategorideki yüzlerce ürününe yansıdı.

Esenlik'ten yapılan açıklamada, belirtilen oranın üzerinde indirim uygulandığı da belirtilerek "Malatya'nın öz sermayesi ve markası olan Esenlik olarak halkımıza yönelik sorumluluk bilinci ile önümüzdeki günlerde de en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaya devam edeceğiz" denildi. - MALATYA

Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı
Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı
Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı

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Recep Tayyip Erdoğan, Sevgililer Günü, cumhurbaşkanı, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esenlik marketlerde KDV indirimi başladı - Son Dakika Ekonomi


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